За восемь месяцев самозанятые заработали 829 млрд рублей

За восемь месяцев самозанятые заработали 829 млрд рублейК началу 2024 года число таких граждан может вырасти до 10 млн, считают эксперты
За время действия налога на профессиональный доход (НПД) по состоянию на 1 сентября 2023 г. самозанятые заработали 2,62 трлн руб. – на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 г., сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). С начала года их совокупный заработок вырос в 1,5 раза (на 828,97 млрд руб.) с 1,78 трлн руб., которые фиксировались на 1 января. Представитель ФНС уточнил, что динамика обусловлена увеличением числа плательщиков НПД.
По данным службы, на 1 сентября 2023 г. самозанятые россияне уплатили 35,5 млрд руб. – это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно к проекту НПД присоединяется более 7000 человек, сообщил представитель ФНС. Сейчас налоговым режимом пользуется более 8,3 млн физических лиц, добавил он.