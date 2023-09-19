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За восемь месяцев самозанятые заработали 829 млрд рублей

К началу 2024 года число таких граждан может вырасти до 10 млн, считают эксперты
Ярослава Костенко
Статус самозанятого получают в основном две категории граждан – те, кто ищет дополнительный заработок в нагрузку к основной работе, и те, кто вел неофициальную деятельность, а теперь легализовывается / Евгений Разумный / Ведомости

За время действия налога на профессиональный доход (НПД) по состоянию на 1 сентября 2023 г. самозанятые заработали 2,62 трлн руб. – на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 г., сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). С начала года их совокупный заработок вырос в 1,5 раза (на 828,97 млрд руб.) с 1,78 трлн руб., которые фиксировались на 1 января. Представитель ФНС уточнил, что динамика обусловлена увеличением числа плательщиков НПД.

По данным службы, на 1 сентября 2023 г. самозанятые россияне уплатили 35,5 млрд руб. – это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно к проекту НПД присоединяется более 7000 человек, сообщил представитель ФНС. Сейчас налоговым режимом пользуется более 8,3 млн физических лиц, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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