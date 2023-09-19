За восемь месяцев самозанятые заработали 829 млрд рублей

За время действия налога на профессиональный доход (НПД) по состоянию на 1 сентября 2023 г. самозанятые заработали 2,62 трлн руб. – на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 г., сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). С начала года их совокупный заработок вырос в 1,5 раза (на 828,97 млрд руб.) с 1,78 трлн руб., которые фиксировались на 1 января. Представитель ФНС уточнил, что динамика обусловлена увеличением числа плательщиков НПД.