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Власти не планируют приватизацию крупных активов в следующем году

Обсуждавшаяся на ПМЭФе тема не перешла в практическую плоскость
Екатерина Андреева Дмитрий Гринкевич
Максим Стулов / Ведомости

Продажа государством доли в крупнейших компаниях в следующем году не планируется, сообщил «Ведомостям» близкий к кабмину источник, информацию подтвердил высокопоставленный чиновник. По их словам, публичная дискуссия о необходимости приватизации ключевых активов, которая активно велась этим летом, не перешла в формальную плоскость: правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема. «Пока приватизация осталась на уровне разговоров», – констатировал близкий к кабмину источник. В бюджетные проектировки на следующий год продажа крупных госкомпаний не вошла, уточнил он.

На сегодняшний день практически нет таких активов, где можно было бы найти баланс между интересами бизнеса, бюджета и объективной необходимостью сохранить у государства контроль, пояснил другой собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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