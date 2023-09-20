Власти не планируют приватизацию крупных активов в следующем году

Продажа государством доли в крупнейших компаниях в следующем году не планируется, сообщил «Ведомостям» близкий к кабмину источник, информацию подтвердил высокопоставленный чиновник. По их словам, публичная дискуссия о необходимости приватизации ключевых активов, которая активно велась этим летом, не перешла в формальную плоскость: правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема. «Пока приватизация осталась на уровне разговоров», – констатировал близкий к кабмину источник. В бюджетные проектировки на следующий год продажа крупных госкомпаний не вошла, уточнил он.