В МВФ предложили унифицировать налогообложение цифровой отрасли

В МВФ предложили унифицировать налогообложение цифровой отраслиВведение НДС на цифровые услуги позволит увеличить доходы в бюджеты ряда стран
Со следующего года страны, которые состоят во Всемирной торговой организации (ВТО; входит 164 государства), могут получить право облагать таможенными пошлинами и другими сборами так называемые электронные передачи (цифровые товары, услуги, сервисы), предупреждают эксперты МВФ в докладе «Мобилизация бюджетных поступлений и цифровая торговля: налогообложение на границе или за ее пределами?». К февралю 2024 г. истекает соответствующий мораторий ВТО от 1998 г.
Хотя соглашение говорит о любой информации, суть проблемы – в распределении налогов от продаж программного обеспечения, сервисов, компьютерных игр, музыки и фильмов, а также доступа к их коллекциям. И поэтому речь идет об обложении операций крупнейших мировых технологических компаний, таких как Alphabet, Microsoft, Apple или Netflix. Они продают услуги через собственные сервисы или даже устройства пользователям по всему миру, часто игнорируя налоговые сборы третьих стран. При этом прибыль от этих мировых продаж облагается налогом с головной корпорации, например в США, либо в специальных юрисдикциях, например в Ирландии. Бюджеты же стран, где живут пользователи сервисов, часто не получают ничего, а местные компании, вынужденные платить все налоги, проигрывают конкуренцию американским технологическим корпорациям. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценивала ежегодные потери бюджетов стран из-за такой бизнес-практики интернет-гигантов в $100–240 млрд.