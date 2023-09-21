В МВФ предложили унифицировать налогообложение цифровой отрасли

Хотя соглашение говорит о любой информации, суть проблемы – в распределении налогов от продаж программного обеспечения, сервисов, компьютерных игр, музыки и фильмов, а также доступа к их коллекциям. И поэтому речь идет об обложении операций крупнейших мировых технологических компаний, таких как Alphabet, Microsoft, Apple или Netflix. Они продают услуги через собственные сервисы или даже устройства пользователям по всему миру, часто игнорируя налоговые сборы третьих стран. При этом прибыль от этих мировых продаж облагается налогом с головной корпорации, например в США, либо в специальных юрисдикциях, например в Ирландии. Бюджеты же стран, где живут пользователи сервисов, часто не получают ничего, а местные компании, вынужденные платить все налоги, проигрывают конкуренцию американским технологическим корпорациям. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценивала ежегодные потери бюджетов стран из-за такой бизнес-практики интернет-гигантов в $100–240 млрд.