Эксперты допускают дальнейший рост ставки ФРС

«Мы прошли большой путь, и полный эффект ужесточения ДКП еще предстоит ощутить. В будущем мы будем с осторожностью принимать решения о дальнейшем ужесточении ДКП, которое может оказаться уместным. Наши решения будут основаны на текущих оценках поступающих данных, а также на меняющихся прогнозах и рисках», – сообщил глава ФРС Джером Пауэлл. Он отметил, что, несмотря на улучшение состояния американской экономики, замедление инфляции до целевого уровня в 2% – это длительный процесс. Ожидается, что цены вырастут на 3,3% по итогам текущего года, на 2,5% – в 2024 г., таргет будет достигнут только в 2026 г. «Мы нацелены на достижение и поддержание ДКП, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем привести инфляцию к нашей цели в 2%», – добавил Пауэлл.