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Эксперты допускают дальнейший рост ставки ФРС

Регулятор может на это пойти из-за роста цен на топливо и забастовок
Антон Козлов
CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP

Федрезерв США сохранил процентную ставку на уровне 5,5% по итогам заседания 19–20 сентября, что совпало с ожиданиями рынка. Тем не менее на фоне растущих цен на топливо и забастовок профсоюзов американская инфляция может значительно ускориться с текущих 3,7%. В связи с этим 12 из 19 участников Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) ожидают еще одного повышения ставки в текущем году, остальные семь полагают, что она останется на текущем уровне. Рынки ожидают, что ставка будет поднята до 5,75% до конца 2023 г.

«Мы прошли большой путь, и полный эффект ужесточения ДКП еще предстоит ощутить. В будущем мы будем с осторожностью принимать решения о дальнейшем ужесточении ДКП, которое может оказаться уместным. Наши решения будут основаны на текущих оценках поступающих данных, а также на меняющихся прогнозах и рисках», – сообщил глава ФРС Джером Пауэлл. Он отметил, что, несмотря на улучшение состояния американской экономики, замедление инфляции до целевого уровня в 2% – это длительный процесс. Ожидается, что цены вырастут на 3,3% по итогам текущего года, на 2,5% – в 2024 г., таргет будет достигнут только в 2026 г. «Мы нацелены на достижение и поддержание ДКП, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем привести инфляцию к нашей цели в 2%», – добавил Пауэлл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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