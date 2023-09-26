Основные направления расходов будут связаны с обороной и социальной политикой

Основные направления расходов будут связаны с обороной и социальной политикойОни растут пропорционально темпам роста экономики
Самые крупные направления расходов, которые запланированы правительством на 2024 г., – национальная экономика (10,7%, или 3,9 трлн руб.), социальная политика (21,1%, или 7,7 трлн руб.) и национальная оборона (29,3% от всех трат, или 10,7 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024–2026 гг. (есть у «Ведомостей»). На 4-м месте – национальная безопасность (9,2%, или 3,4 трлн руб.).
Расходы на социальную политику составят 7,6 трлн руб. в 2025 г. и 7,8 трлн руб. в 2026 г., по сравнению с параметрами действующего трехлетнего бюджета и бюджетного прогноза это на 7 и 4% больше. Траты на нацэкономику сократятся – до 3,3 трлн руб. в 2025 и 2026 гг. При этом в следующем году расходы по этому направлению вырастут на 11% относительно действующего бюджета, а в 2025 г. – снизятся на 9%.