Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37%

Основные направления расходов будут связаны с обороной и социальной политикой

Они растут пропорционально темпам роста экономики
Анастасия Бойко Дарья Мосолкина Дмитрий Гринкевич
Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова будет отвечать за важную часть бюджета а 2024–2026 гг. / Дмитрий Астахов / ТАСС

Самые крупные направления расходов, которые запланированы правительством на 2024 г., – национальная экономика (10,7%, или 3,9 трлн руб.), социальная политика (21,1%, или 7,7 трлн руб.) и национальная оборона (29,3% от всех трат, или 10,7 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024–2026 гг. (есть у «Ведомостей»). На 4-м месте – национальная безопасность (9,2%, или 3,4 трлн руб.).

Расходы на социальную политику составят 7,6 трлн руб. в 2025 г. и 7,8 трлн руб. в 2026 г., по сравнению с параметрами действующего трехлетнего бюджета и бюджетного прогноза это на 7 и 4% больше. Траты на нацэкономику сократятся – до 3,3 трлн руб. в 2025 и 2026 гг. При этом в следующем году расходы по этому направлению вырастут на 11% относительно действующего бюджета, а в 2025 г. – снизятся на 9%.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных