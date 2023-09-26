Основные направления расходов будут связаны с обороной и социальной политикой

Расходы на социальную политику составят 7,6 трлн руб. в 2025 г. и 7,8 трлн руб. в 2026 г., по сравнению с параметрами действующего трехлетнего бюджета и бюджетного прогноза это на 7 и 4% больше. Траты на нацэкономику сократятся – до 3,3 трлн руб. в 2025 и 2026 гг. При этом в следующем году расходы по этому направлению вырастут на 11% относительно действующего бюджета, а в 2025 г. – снизятся на 9%.