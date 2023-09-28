Американский эксперт ожидает крупнейших за 100 лет убытков ФРС

«Как центральный банк, особенно крупнейший и наиболее важный центральный банк в мире, может потерять десятки миллиардов долларов за шесть месяцев? Обычный человек, находящийся под влиянием мистики ФРС, по понятным причинам мог бы быть сбит с толку этим фактом», – пишет Поллок. Но, по его словам, не следует забывать, что американский регулятор, хотя и обладает монополией на выпуск доллара, чем обеспечивает себе фактически бесплатное фондирование на $23 трлн, циркулирующих по миру, остается прежде всего банком, вернее, объединением банков. ФРС состоит из 12 Федеральных резервных банков (ФРБ), каждый из которых курирует отдельный регион в США – например, ФРБ Нью-Йорка или Филадельфии.