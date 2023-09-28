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Американский эксперт ожидает крупнейших за 100 лет убытков ФРС

Потери по процентам достигнут $100 млрд, оценил бывший экономист минфина США Алекс Поллок
Антон Козлов
MANDEL NGAN / AFP

Убытки ФРС от операций по итогам 2023 г. могут превысить $100 млрд, прогнозирует бывший заместитель директора управления финансовых исследований казначейства Алекс Поллок в аналитической заметке, опубликованной Институтом Мизеса (одно из главных объединений экономистов-либертарианцев, Поллок – старший научный сотрудник учреждения). Только за первую половину 2023 г. ФРС показала убытки от операций на сумму в $57 млрд, обратил внимание экономист. Годом ранее регулятор зафиксировал прибыль в $63 млрд, следует из ежеквартального отчета Федрезерва. Но уже с IV квартала ФРС ушла в убыток: за октябрь – декабрь он составил $7 млрд.

«Как центральный банк, особенно крупнейший и наиболее важный центральный банк в мире, может потерять десятки миллиардов долларов за шесть месяцев? Обычный человек, находящийся под влиянием мистики ФРС, по понятным причинам мог бы быть сбит с толку этим фактом», – пишет Поллок. Но, по его словам, не следует забывать, что американский регулятор, хотя и обладает монополией на выпуск доллара, чем обеспечивает себе фактически бесплатное фондирование на $23 трлн, циркулирующих по миру, остается прежде всего банком, вернее, объединением банков. ФРС состоит из 12 Федеральных резервных банков (ФРБ), каждый из которых курирует отдельный регион в США – например, ФРБ Нью-Йорка или Филадельфии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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