Американский эксперт ожидает крупнейших за 100 лет убытков ФРС

Американский эксперт ожидает крупнейших за 100 лет убытков ФРСПотери по процентам достигнут $100 млрд, оценил бывший экономист минфина США Алекс Поллок
Убытки ФРС от операций по итогам 2023 г. могут превысить $100 млрд, прогнозирует бывший заместитель директора управления финансовых исследований казначейства Алекс Поллок в аналитической заметке, опубликованной Институтом Мизеса (одно из главных объединений экономистов-либертарианцев, Поллок – старший научный сотрудник учреждения). Только за первую половину 2023 г. ФРС показала убытки от операций на сумму в $57 млрд, обратил внимание экономист. Годом ранее регулятор зафиксировал прибыль в $63 млрд, следует из ежеквартального отчета Федрезерва. Но уже с IV квартала ФРС ушла в убыток: за октябрь – декабрь он составил $7 млрд.
«Как центральный банк, особенно крупнейший и наиболее важный центральный банк в мире, может потерять десятки миллиардов долларов за шесть месяцев? Обычный человек, находящийся под влиянием мистики ФРС, по понятным причинам мог бы быть сбит с толку этим фактом», – пишет Поллок. Но, по его словам, не следует забывать, что американский регулятор, хотя и обладает монополией на выпуск доллара, чем обеспечивает себе фактически бесплатное фондирование на $23 трлн, циркулирующих по миру, остается прежде всего банком, вернее, объединением банков. ФРС состоит из 12 Федеральных резервных банков (ФРБ), каждый из которых курирует отдельный регион в США – например, ФРБ Нью-Йорка или Филадельфии.