Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в 4 раза

Это связано с повышением ключевой ставки и ростом выдач
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич
Максим Стулов / Ведомости

Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году возрастут почти в 4 раза со 119,4 млрд руб., запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 млрд руб. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024–2026 гг. (документ есть у «Ведомостей»). По сравнению с 2023 г. сумма вырастет втрое – расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд руб.

Расходы по льготной и семейной ипотеке в федеральном бюджете формируются за счет предоставления субсидии оператору программ Дом.РФ. Затем институт развития возмещает банкам недополученные доходы по жилищным кредитам, выданным по сниженной ставке (по льготной она составляет не более 8%, по семейной – не более 6%). Государство субсидирует ставку до ключевой, увеличенной на 2–5 п. п. в зависимости от программы.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных