Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в 4 раза

Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году возрастут почти в 4 раза со 119,4 млрд руб., запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 млрд руб. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024–2026 гг. (документ есть у «Ведомостей»). По сравнению с 2023 г. сумма вырастет втрое – расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд руб.