Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в 4 раза

Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в 4 разаЭто связано с повышением ключевой ставки и ростом выдач
Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году возрастут почти в 4 раза со 119,4 млрд руб., запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 млрд руб. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024–2026 гг. (документ есть у «Ведомостей»). По сравнению с 2023 г. сумма вырастет втрое – расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд руб.
Расходы по льготной и семейной ипотеке в федеральном бюджете формируются за счет предоставления субсидии оператору программ Дом.РФ. Затем институт развития возмещает банкам недополученные доходы по жилищным кредитам, выданным по сниженной ставке (по льготной она составляет не более 8%, по семейной – не более 6%). Государство субсидирует ставку до ключевой, увеличенной на 2–5 п. п. в зависимости от программы.