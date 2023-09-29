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Экономические власти обсудили, как жить после победы над санкциями

Участники дискуссии пытались определиться, как разобраться с курсом и инфляцией, но не смогли
Анастасия Бойко Дарья Мосолкина
На МФФ представители власти обсуждали особенности трансформации российской экономики в нынешних условиях / Сергей Бобылев / ТАСС

Российская экономика справилась с санкциями – во многом благодаря перестройке с «больных» западных рынков на «здоровые» восточные, но радоваться этому рано: новые партнеры тоже подарков делать не собираются. К такому выводу пришли участники дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации». В ней приняли участие помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и глава ВТБ Андрей Костин.

Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил очень многие вопросы, но наиболее сложный период пройден, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем приветственном слове участникам форума. По его словам, к середине этого года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней и сегодня «проходит через масштабную трансформацию». При этом на вопрос, как именно обеспечивать эту перестройку – работать по старинке классическими «рыночными способами» или вырабатывать принципиально новые механизмы управления экономикой, – определенного ответа не дал ни один из участников дискуссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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