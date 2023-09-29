Экономические власти обсудили, как жить после победы над санкциями

Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил очень многие вопросы, но наиболее сложный период пройден, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем приветственном слове участникам форума. По его словам, к середине этого года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней и сегодня «проходит через масштабную трансформацию». При этом на вопрос, как именно обеспечивать эту перестройку – работать по старинке классическими «рыночными способами» или вырабатывать принципиально новые механизмы управления экономикой, – определенного ответа не дал ни один из участников дискуссии.