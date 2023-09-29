Экономические власти обсудили, как жить после победы над санкциями

Экономические власти обсудили, как жить после победы над санкциямиУчастники дискуссии пытались определиться, как разобраться с курсом и инфляцией, но не смогли
Российская экономика справилась с санкциями – во многом благодаря перестройке с «больных» западных рынков на «здоровые» восточные, но радоваться этому рано: новые партнеры тоже подарков делать не собираются. К такому выводу пришли участники дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации». В ней приняли участие помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и глава ВТБ Андрей Костин.
Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил очень многие вопросы, но наиболее сложный период пройден, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем приветственном слове участникам форума. По его словам, к середине этого года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней и сегодня «проходит через масштабную трансформацию». При этом на вопрос, как именно обеспечивать эту перестройку – работать по старинке классическими «рыночными способами» или вырабатывать принципиально новые механизмы управления экономикой, – определенного ответа не дал ни один из участников дискуссии.