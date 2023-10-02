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Минфин оценил расходы «детского бюджета» в 3 трлн рублей

Ведомство включило в этот раздел восемь мер поддержки
Ярослава Костенко
Евгений Разумный / Ведомости

Расходы «детского бюджета» в 2024 г. составят 3 трлн руб., следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», опубликованных Минфином. Сумма на 200 млрд превышает траты этого года, следует из документа. Минфин включил восемь мер в «детскую» статью расходов: материнский капитал, единое ежемесячное пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, создание условий для трудовой деятельности родителей малолетних детей, сохранение репродуктивного здоровья населения и ряд других.

Самая крупная мера – выплата пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Минфин оценил расходы в 1,3 трлн руб. Маткапитал обойдется бюджету в 207,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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