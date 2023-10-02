Минфин оценил расходы «детского бюджета» в 3 трлн рублей

Расходы «детского бюджета» в 2024 г. составят 3 трлн руб., следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», опубликованных Минфином. Сумма на 200 млрд превышает траты этого года, следует из документа. Минфин включил восемь мер в «детскую» статью расходов: материнский капитал, единое ежемесячное пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, создание условий для трудовой деятельности родителей малолетних детей, сохранение репродуктивного здоровья населения и ряд других.