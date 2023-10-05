Власти продлят до 2030 года льготную программу кредитования МСП

Минэк, Минфин и Банк России продлят до 2030 г. комбинированную программу льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к кабмину. Собеседник в аппарате правительства подтвердил, что премьер Михаил Мишустин давал такое поручение на стратегической сессии по МСП в сентябре. По словам источников, ежегодный лимит кредитования предлагается установить на уровне не менее 100 млрд руб. Комбинированная программа начала работать с этого года. Она объединила две меры, которые действовали ранее. В частности, программы «1764» и стимулирования кредитования. Согласно условиям комбинированного варианта, при ключевой ставке более 10% (сейчас – 13%) стоимость займов для малого бизнеса не может быть выше 9%, для среднего – не более 7,5%. Если ключевая ниже этого уровня, то процент по кредиту рассчитывается по-другому. В частности, как ставка ЦБ минус 3,5 п. п. для малого и минус 5 п. п. для среднего бизнеса.