Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадастру

Минфин в следующем году проработает механизм расчета налога на любое недвижимое имущество организаций исходя из его кадастровой стоимости. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 и плановые 2025–2026 годы (ОНБНТТП). «Будет осуществлена проработка перехода к налогообложению недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости», – сказано в документе. Будет предусмотрен ряд исключений – например, для таких видов имущества, как линейные, технически сложные сооружения, воздушные и морские суда и ряд других.