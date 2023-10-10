Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадастру

Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадаструВ ведомстве проработают механизм перехода на новые принципы в следующем году
Минфин в следующем году проработает механизм расчета налога на любое недвижимое имущество организаций исходя из его кадастровой стоимости. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 и плановые 2025–2026 годы (ОНБНТТП). «Будет осуществлена проработка перехода к налогообложению недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости», – сказано в документе. Будет предусмотрен ряд исключений – например, для таких видов имущества, как линейные, технически сложные сооружения, воздушные и морские суда и ряд других.
Представитель Минфина заверил, что речь пока идет лишь об оценке перехода на такой формат налогообложения и проработке возможных механизмов. «В ближайшей перспективе такую меру вводить не планируется. Этот вопрос будет прорабатываться для оценки возможности такого перехода в более отдаленной перспективе», – заявил он «Ведомостям». Представитель Росреестра не ответил на запрос.