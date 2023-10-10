Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадастру

В ведомстве проработают механизм перехода на новые принципы в следующем году
Дмитрий Гринкевич Анастасия Бойко Антон Козлов
Государство может иногда оценить недвижимость даже выше рынка. Но это лишь повод присмотреться к принципам определения кадастровой стоимости / Сергей Мальгавко / ТАСС

Минфин в следующем году проработает механизм расчета налога на любое недвижимое имущество организаций исходя из его кадастровой стоимости. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 и плановые 2025–2026 годы (ОНБНТТП). «Будет осуществлена проработка перехода к налогообложению недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости», – сказано в документе. Будет предусмотрен ряд исключений – например, для таких видов имущества, как линейные, технически сложные сооружения, воздушные и морские суда и ряд других.

Представитель Минфина заверил, что речь пока идет лишь об оценке перехода на такой формат налогообложения и проработке возможных механизмов. «В ближайшей перспективе такую меру вводить не планируется. Этот вопрос будет прорабатываться для оценки возможности такого перехода в более отдаленной перспективе», – заявил он «Ведомостям». Представитель Росреестра не ответил на запрос.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных