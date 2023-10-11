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Малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному закону

Процесс выхода из «красной» зоны риска затянут и сложен для предпринимателей
Дарья Мосолкина Анастасия Бойко
В правительстве решили дать право разблокировать средства даже самым злостным нарушителям из числа предпринимателей, если они впишутся в новый порядок / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфину и Росфинмониторингу поручили упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию МСП в сентябре (текст документа есть у «Ведомостей»). Новый порядок будет подготовлен совместно с ЦБ: именно Банк России решает, к какой группе риска отнести предпринимателей: «красной», что означает фактически блокировку операций по счету, «желтой» или «зеленой». Минфину и Росфинмониторингу нужно подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые упростили бы обжалование включения предпринимателей в «красный» список, уточняется в поручении.

Представитель пресс-службы кабмина подтвердил информацию и уточнил, что мера рассматривается как часть комплекса поддержки МСП. Представитель Минфина переадресовал вопросы в ЦБ и Росфинмониторинг. В пресс-службе последнего заявили, что прорабатывают совместно с Банком России «законодательные изменения с целью урегулирования процедуры обжалования отнесения юридических лиц к высокой степени риска совершения подозрительных операций». В настоящий момент ведется обсуждение, окончательное решение пока не принято, уточнили в Росфинмониторинге. Помимо этого в ведомстве поддерживают размещение на официальном сайте Банка России информации о юридических лицах и ИП, отнесенных к высокой степени риска. Представитель регулятора не ответил на запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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