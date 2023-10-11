Малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному закону

Малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному законуПроцесс выхода из «красной» зоны риска затянут и сложен для предпринимателей
Минфину и Росфинмониторингу поручили упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию МСП в сентябре (текст документа есть у «Ведомостей»). Новый порядок будет подготовлен совместно с ЦБ: именно Банк России решает, к какой группе риска отнести предпринимателей: «красной», что означает фактически блокировку операций по счету, «желтой» или «зеленой». Минфину и Росфинмониторингу нужно подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые упростили бы обжалование включения предпринимателей в «красный» список, уточняется в поручении.
Представитель пресс-службы кабмина подтвердил информацию и уточнил, что мера рассматривается как часть комплекса поддержки МСП. Представитель Минфина переадресовал вопросы в ЦБ и Росфинмониторинг. В пресс-службе последнего заявили, что прорабатывают совместно с Банком России «законодательные изменения с целью урегулирования процедуры обжалования отнесения юридических лиц к высокой степени риска совершения подозрительных операций». В настоящий момент ведется обсуждение, окончательное решение пока не принято, уточнили в Росфинмониторинге. Помимо этого в ведомстве поддерживают размещение на официальном сайте Банка России информации о юридических лицах и ИП, отнесенных к высокой степени риска. Представитель регулятора не ответил на запрос.