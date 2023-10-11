Малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному закону

Минфину и Росфинмониторингу поручили упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию МСП в сентябре (текст документа есть у «Ведомостей»). Новый порядок будет подготовлен совместно с ЦБ: именно Банк России решает, к какой группе риска отнести предпринимателей: «красной», что означает фактически блокировку операций по счету, «желтой» или «зеленой». Минфину и Росфинмониторингу нужно подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые упростили бы обжалование включения предпринимателей в «красный» список, уточняется в поручении.