В Банке России назвали пять факторов стабилизации курса рубля

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После отправки номера в печать правительство объявило о мерах по обязательной продаже экспортерами валютной выручки для стабилизации курса. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством.

Кроме того, власти обязали отдельные компании представлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Также в отдельных компаниях вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Речь идет о 43 группах компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.