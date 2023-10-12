В Банке России назвали пять факторов стабилизации курса рубля

В Банке России назвали пять факторов стабилизации курса рубляСреди них – новая экспортная пошлина и решение проблем с конвертацией рупий
В преддверии назначения кандидатов на должности членов совета директоров Банка России регулятор письменно ответил на вопросы депутатов – половина из них касалась курса рубля. ЦБ традиционно акцентировал центральную идею своей политики: в России действует режим плавающего курса, а задача регулятора – таргетировать инфляцию, а не стоимость национальной валюты. Тем не менее в Банке России назвали пять основных факторов, которые помогают стабилизировать курс национальной валюты. Меры перечислены в ответах его экспертов на вопросы депутатов партии КПРФ.
Первый фактор – повышение ставки. Банк России поясняет, что ускорившееся ослабление рубля в августе могло привести к раскручиванию инфляционных ожиданий и еще более значительному росту внутреннего спроса. Регулятор отреагировал на это повышением ключевой ставки, что будет способствовать не только замедлению роста цен, но и стабилизации курса рубля. Совет директоров Центробанка на заседании 15 сентября повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это стало третьим подряд повышением за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.
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После отправки номера в печать правительство объявило о мерах по обязательной продаже экспортерами валютной выручки для стабилизации курса. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба кабмина.
В частности, сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством.
Кроме того, власти обязали отдельные компании представлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Также в отдельных компаниях вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.
Речь идет о 43 группах компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
Вторая причина стабилизации – отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. С 10 августа 2023 г. до конца года регулятор не приобретает юани на нефтегазовые сверхдоходы, а лишь перераспределяет валюту в пользу Минфина внутри уже имеющихся в распоряжении резервов.
Третий фактор – это разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчетах. В частности, Банк России ведет работу с Резервным банком Индии для поиска новых каналов расчетов и активно прорабатывает варианты конвертации выручки российских экспортеров, полученной в рупиях, говорится в документе. Впрочем, доля зависших рупий, по оценке ЦБ, незначительна и составляет 0,7% от общего объема выручки. Кроме того, Банк России работает над расширением возможностей для расчетов с использованием рубля с другими иностранными регуляторами.
Четвертый – новая экспортная пошлина, привязанная к курсу. Усиленные продажи валюты экспортерами также дополнительно могут повлиять на курс. Правительство ввело пошлину с 1 октября. При курсе более более 95 руб./$ для экспортеров действует максимальная ставка (7%), при курсе менее 80 руб. ставка нулевая. «Курсовая рента снижает чувствительность внутренних цен товаров, которые мы поставляем на экспорт, к колебаниям обменного курса», – поясняет регулятор.
Наконец, пятый фактор, который помогает стабилизировать валютный рынок, – это продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ. Более того, в период с 14 по 22 сентября – во время погашения еврооблигаций Минфина – ЦБ продавал юани в ускоренном темпе. В это время объем продажи был выше почти в 10 раз и составил 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб., а их общий объем – 150 млрд руб.
Регулятор вновь повторил свой тезис о том, что введение валютных ограничений не окажет значимого влияния на обменный курс, так как не сможет повлиять на фундаментально обоснованный баланс спроса и предложения на внутреннем рынке.