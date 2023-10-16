Минфин назвал условия для соглашений по налогам с нейтральными странами

Минфин назвал условия для соглашений по налогам с нейтральными странамиСтандартное СИДН предполагает формулу 10-10-10 по ставкам на выплаты за рубеж
Минфин начинает переговоры с дружественными странами по поводу обновления действующего или подписания нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со стандартного предложения. Базовая редакция СИДН, с которой ведомство выходит на партнеров, предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж на уровне 10%, рассказал в интервью «Ведомостям» статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Есть универсальная компромиссная редакция соглашения, которую мы готовы предлагать со ставками 10-10-10 (10%-ные ставки налога у источника при выплате дивидендов, процентов и роялти. – «Ведомости»). Это увязано со ставками, которые мы предлагаем в САР (специальные административные районы. – «Ведомости») для тех, кто туда переехал из иностранных юрисдикций», – пояснил он.