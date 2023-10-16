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Минфин назвал условия для соглашений по налогам с нейтральными странами

Стандартное СИДН предполагает формулу 10-10-10 по ставкам на выплаты за рубеж
Дмитрий Гринкевич
Минфин ведет активные переговоры только с ОАЭ, но пока стороны не близки к окончательному решению / Olesya Astakhova / Reuters

Минфин начинает переговоры с дружественными странами по поводу обновления действующего или подписания нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со стандартного предложения. Базовая редакция СИДН, с которой ведомство выходит на партнеров, предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж на уровне 10%, рассказал в интервью «Ведомостям» статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Есть универсальная компромиссная редакция соглашения, которую мы готовы предлагать со ставками 10-10-10 (10%-ные ставки налога у источника при выплате дивидендов, процентов и роялти. – «Ведомости»). Это увязано со ставками, которые мы предлагаем в САР (специальные административные районы. – «Ведомости») для тех, кто туда переехал из иностранных юрисдикций», – пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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