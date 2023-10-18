Эксперты оценили риски для главной российской кубышки

Прогнозируемая сумма ликвидных средств в 3,5% ВВП – это бюджетная цена одного достаточно крупного кризиса с падением внешнего спроса и, соответственно, стоимости экспорта, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В отсутствие подобного кризиса и при условии, что нынешняя концепция бюджетного правила устоит, ликвидная часть ФНБ на горизонте нескольких лет скорее принципиально не упадет, считает он. Более того, «ФНБ перестал быть копилкой – скорее это чан с ликвидными ресурсами, куда постоянно подливаются излишки нефтегазовых доходов и откуда отливаются средства на те же инфраструктурные проекты», считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.