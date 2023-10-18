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Эксперты оценили риски для главной российской кубышки

Минфину некомфортно из-за устойчиво низкого объема ФНБ в ближайшие годы
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

Ликвидная часть фонда национального благосостояния (ФНБ) сокращается высокими темпами в последние два года и в случае ухудшения макроэкономической ситуации – как в мире, так и  в России – может приблизиться к исчерпанию в перспективе ближайших 2–3 лет, оценили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Но к серьезным проблемам это вряд ли приведет – более того, ФНБ постепенно утрачивает роль кубышки, где накапливаются сверхдоходы, полагают аналитики.

Прогнозируемая сумма ликвидных средств в 3,5% ВВП – это бюджетная цена одного достаточно крупного кризиса с падением внешнего спроса и, соответственно, стоимости экспорта, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В отсутствие подобного кризиса и при условии, что нынешняя концепция бюджетного правила устоит, ликвидная часть ФНБ на горизонте нескольких лет скорее принципиально не упадет, считает он. Более того, «ФНБ перестал быть копилкой – скорее это чан с ликвидными ресурсами, куда постоянно подливаются излишки нефтегазовых доходов и откуда отливаются средства на те же инфраструктурные проекты», считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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