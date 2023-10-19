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Китайская экономика замедлилась в III квартале

Пока это фундаментальная для КНР тенденция
Антон Козлов Илья Лакстыгал
Андрей Гордеев / Ведомости

Китайская экономика выросла на 4,9% в III квартале 2023 г. в годовом выражении, следует из данных Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Это выше ожиданий рынка (согласно консенсус-прогнозам аналитиков, рост должен был составить 4,4–4,5%), но ниже 6,3%, зафиксированных в апреле – июне. За январь – сентябрь ВВП увеличился на 5,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом по итогам 2023 г. власти ожидают роста на 5%.

В управлении также отмечают сентябрьский рост объемов промышленного производства на 4,5% в сравнении с августом. Промышленный индекс предпринимательской активности PMI в сентябре составил 50,2%, на 0,5 п. п. выше, чем в прошлом месяце, указывают в ГСУ. За первые три квартала текущего года общее промпроизводство выросло на 4%. Потребление в КНР также набирает обороты. За сентябрь розничные продажи выросли на 5,5% в годовом выражении – на 0,9 п. п. больше в сравнении с августом. За первые три квартала продажи увеличились на 6,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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