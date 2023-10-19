Китайская экономика замедлилась в III квартале

Китайская экономика замедлилась в III кварталеПока это фундаментальная для КНР тенденция
Китайская экономика выросла на 4,9% в III квартале 2023 г. в годовом выражении, следует из данных Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Это выше ожиданий рынка (согласно консенсус-прогнозам аналитиков, рост должен был составить 4,4–4,5%), но ниже 6,3%, зафиксированных в апреле – июне. За январь – сентябрь ВВП увеличился на 5,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом по итогам 2023 г. власти ожидают роста на 5%.
В управлении также отмечают сентябрьский рост объемов промышленного производства на 4,5% в сравнении с августом. Промышленный индекс предпринимательской активности PMI в сентябре составил 50,2%, на 0,5 п. п. выше, чем в прошлом месяце, указывают в ГСУ. За первые три квартала текущего года общее промпроизводство выросло на 4%. Потребление в КНР также набирает обороты. За сентябрь розничные продажи выросли на 5,5% в годовом выражении – на 0,9 п. п. больше в сравнении с августом. За первые три квартала продажи увеличились на 6,8%.