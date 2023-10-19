Китайская экономика замедлилась в III квартале

В управлении также отмечают сентябрьский рост объемов промышленного производства на 4,5% в сравнении с августом. Промышленный индекс предпринимательской активности PMI в сентябре составил 50,2%, на 0,5 п. п. выше, чем в прошлом месяце, указывают в ГСУ. За первые три квартала текущего года общее промпроизводство выросло на 4%. Потребление в КНР также набирает обороты. За сентябрь розничные продажи выросли на 5,5% в годовом выражении – на 0,9 п. п. больше в сравнении с августом. За первые три квартала продажи увеличились на 6,8%.