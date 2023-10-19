Счетная палата нашла дополнительные доходы для бюджета от приватизации

Объем прогнозируемых поступлений от приватизации в ближайшие три года значительно ниже исполнения указанного показателя за последние 15 лет, указывает СП в заключении. Для финансирования дефицита федерального бюджета в 2025–2026 гг. Минфин рассчитывает получать от приватизации по 1,23 млрд руб. ежегодно. Поступлений от приватизации крупных обществ не предусматривается. При этом СП на основании проверки выявила, что в прогноз не включена стоимость двух компаний, которые должны быть приватизированы в этом году, а цена еще одного актива указана с дисконтом.