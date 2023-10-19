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Счетная палата нашла дополнительные доходы для бюджета от приватизации

Поступления от реализации неучтенных активов оцениваются в сумму до 50 млрд рублей
Софья Ермакова Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости

Минфин не включил в прогнозируемый объем поступлений для финансирования дефицита бюджета стоимость двух госкомпаний, подлежащих приватизации по решению правительства, следует из приложений к заключению Счетной палаты (СП) на проект казны на 2024–2026 гг. Речь идет об алтайском заводе по производству сульфата натрия АО «Кучуксульфат» и крупнейшем российском поставщике этилового спирта АО «Росспиртпром».

Объем прогнозируемых поступлений от приватизации в ближайшие три года значительно ниже исполнения указанного показателя за последние 15 лет, указывает СП в заключении. Для финансирования дефицита федерального бюджета в 2025–2026 гг. Минфин рассчитывает получать от приватизации по 1,23 млрд руб. ежегодно. Поступлений от приватизации крупных обществ не предусматривается. При этом СП на основании проверки выявила, что в прогноз не включена стоимость двух компаний, которые должны быть приватизированы в этом году, а цена еще одного актива указана с дисконтом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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