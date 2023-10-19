Счетная палата нашла дополнительные доходы для бюджета от приватизации

Счетная палата нашла дополнительные доходы для бюджета от приватизацииПоступления от реализации неучтенных активов оцениваются в сумму до 50 млрд рублей
Минфин не включил в прогнозируемый объем поступлений для финансирования дефицита бюджета стоимость двух госкомпаний, подлежащих приватизации по решению правительства, следует из приложений к заключению Счетной палаты (СП) на проект казны на 2024–2026 гг. Речь идет об алтайском заводе по производству сульфата натрия АО «Кучуксульфат» и крупнейшем российском поставщике этилового спирта АО «Росспиртпром».
Объем прогнозируемых поступлений от приватизации в ближайшие три года значительно ниже исполнения указанного показателя за последние 15 лет, указывает СП в заключении. Для финансирования дефицита федерального бюджета в 2025–2026 гг. Минфин рассчитывает получать от приватизации по 1,23 млрд руб. ежегодно. Поступлений от приватизации крупных обществ не предусматривается. При этом СП на основании проверки выявила, что в прогноз не включена стоимость двух компаний, которые должны быть приватизированы в этом году, а цена еще одного актива указана с дисконтом.