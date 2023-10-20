Власти хотят увеличить штрафы за вывод прибыли через внутригрупповые сделки

Власти хотят усилить контроль за сделками между взаимозависимыми лицами – инструментом управления бизнесом, который предполагает переход товара или услуги от одной дочерней структуры к другой, например от производителя к торговой компании. Обсуждение поправок в Налоговый кодекс ведется между Минфином, ФНС и крупным бизнесом, интересы которого представляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с законопроектом. Информацию подтвердили также собеседник, близкий к правительству, и источник в одной из крупнейших компаний. Одно из ключевых изменений касается подхода к начислению штрафов за нарушение правил трансфертного ценообразования (ТЦО), т. е. стоимости, которой участники одного холдинга пользуются при купле-продаже.