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Власти хотят увеличить штрафы за вывод прибыли через внутригрупповые сделки

Минфин и ФНС предложили ужесточить наказание за занижение налоговой базы
Дмитрий Гринкевич
Участникам одной группы придется хорошо подумать, прежде чем занижать налоги с помощью трансфертных цен. ФНС и Минфин (руководители ведомств Даниил Егоров и Антон Силуанов в центре на фото) уже подсчитали доходы от роста собираемости / Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Власти хотят усилить контроль за сделками между взаимозависимыми лицами – инструментом управления бизнесом, который предполагает переход товара или услуги от одной дочерней структуры к другой, например от производителя к торговой компании. Обсуждение поправок в Налоговый кодекс ведется между Минфином, ФНС и крупным бизнесом, интересы которого представляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с законопроектом. Информацию подтвердили также собеседник, близкий к правительству, и источник в одной из крупнейших компаний. Одно из ключевых изменений касается подхода к начислению штрафов за нарушение правил трансфертного ценообразования (ТЦО), т. е. стоимости, которой участники одного холдинга пользуются при купле-продаже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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