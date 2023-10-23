Спад прямых инвестиций в экономику Китая ускорился

Бегство инвесторов из Китая ускорилось в сентябре, несмотря на признаки оживления экономики. По итогам девяти месяцев сумма прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в КНР составила $125,7 млрд (920 млрд юаней), что на 8,4% меньше, чем годом ранее. За январь – август был зафиксирован спад на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. По итогам восьми месяцев сумма ПИИ составила $118 млрд (847 млрд юаней). Помимо спада ПИИ Китай сталкивается и с оттоком средств с финансовых рынков. В сентябре нерезиденты вывели из ценных бумаг Китая $8,8 млрд ($4,4 млрд из акций и столько же из долговых инструментов), следует из данных вашингтонского Института международных финансов (IIF). Впрочем, по сравнению с августом отток замедлился. Тогда иностранные инвесторы вывели $20,1 млрд (рекордные $15,1 млрд из акций и $5 млрд из облигаций).