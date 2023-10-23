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Спад прямых инвестиций в экономику Китая ускорился

КНР столкнулась и с оттоком капитала с финрынков
Антон Козлов
Андрей Гордеев / Ведомости

Бегство инвесторов из Китая ускорилось в сентябре, несмотря на признаки оживления экономики. По итогам девяти месяцев сумма прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в КНР составила $125,7 млрд (920 млрд юаней), что на 8,4% меньше, чем годом ранее. За январь – август был зафиксирован спад на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. По итогам восьми месяцев сумма ПИИ составила $118 млрд (847 млрд юаней). Помимо спада ПИИ Китай сталкивается и с оттоком средств с финансовых рынков. В сентябре нерезиденты вывели из ценных бумаг Китая $8,8 млрд ($4,4 млрд из акций и столько же из долговых инструментов), следует из данных вашингтонского Института международных финансов (IIF). Впрочем, по сравнению с августом отток замедлился. Тогда иностранные инвесторы вывели $20,1 млрд (рекордные $15,1 млрд из акций и $5 млрд из облигаций).

Китайская экономика выросла на 4,9% в III квартале 2023 г. в годовом выражении, следует из данных Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Это выше ожиданий рынка (согласно консенсус-прогнозам аналитиков, рост должен был составить 4,4–4,5%), но ниже 6,3%, зафиксированных в апреле – июне. За январь – сентябрь ВВП увеличился на 5,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом по итогам 2023 г. власти ожидают роста на 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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