Власти предложили новый подход к развитию малого и среднего бизнеса

Власти предложили новый подход к развитию малого и среднего бизнесаПредприниматели попросили новых льгот, но в целом смирились с видением правительства
Правительство готовит новые параметры нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Условия работы в ближайшее годы – с 2025 по 2030 г. – будут существенно отличаться от нынешних, поэтому необходим новый вектор развития сектора, указал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе парламентских слушаний. Теперь упор предлагается делать не на росте численности субъектов МСП, а на повышении их эффективности.
В обновленном нацпроекте до 2030 г. (окончательное решение о его продлении пока не принято. – «Ведомости») предлагается установить новые параметры. В частности, ставится задача по увеличению выручки МСП на одного работника на 25% по сравнению с 2022 г., указал Белоусов. Предлагается ввести новый коэффициент ежегодно созданных предприятий – показатель (определяется через отношение к действующим субъектам) планируется увеличить до 20% к 2030 г. (с 17% на текущий момент).