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Власти предложили новый подход к развитию малого и среднего бизнеса

Предприниматели попросили новых льгот, но в целом смирились с видением правительства
Анастасия Бойко
Сегодня около 36% компаний малого бизнеса занимаются торговлей, констатировал Белоусов, добавив, что необходимо увеличивать долю остальных секторов / Алексей Орлов / Ведомости

Правительство готовит новые параметры нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Условия работы в ближайшее годы – с 2025 по 2030 г. – будут существенно отличаться от нынешних, поэтому необходим новый вектор развития сектора, указал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе парламентских слушаний. Теперь упор предлагается делать не на росте численности субъектов МСП, а на повышении их эффективности.

В обновленном нацпроекте до 2030 г. (окончательное решение о его продлении пока не принято. – «Ведомости») предлагается установить новые параметры. В частности, ставится задача по увеличению выручки МСП на одного работника на 25% по сравнению с 2022 г., указал Белоусов. Предлагается ввести новый коэффициент ежегодно созданных предприятий – показатель (определяется через отношение к действующим субъектам) планируется увеличить до 20% к 2030 г. (с 17% на текущий момент).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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