Власти предложили новый подход к развитию малого и среднего бизнеса

В обновленном нацпроекте до 2030 г. (окончательное решение о его продлении пока не принято. – «Ведомости») предлагается установить новые параметры. В частности, ставится задача по увеличению выручки МСП на одного работника на 25% по сравнению с 2022 г., указал Белоусов. Предлагается ввести новый коэффициент ежегодно созданных предприятий – показатель (определяется через отношение к действующим субъектам) планируется увеличить до 20% к 2030 г. (с 17% на текущий момент).