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В Минфине назвали пять приоритетов в борьбе с налогоплательщиками-уклонистами

Ужесточение контроля позволит повысить собираемость
Дмитрий Гринкевич
Пресс-служба Госдумы

В Минфине рассказали о приоритетах в борьбе с недобросовестными налогоплательщиками, которые занижают платежи в бюджет. Контроль за их операциями позволит «мобилизовать» доходы казны. Ранее о планах повысить собираемость на 500 млрд руб. говорил министр финансов Антон Силуанов. Представитель ведомства в ответ на запрос «Ведомостей» назвал пять основных видов уклонистов:

  • Фирмы-однодневки, которые исчезают через процедуру банкротства вместе с обязательствами по уплате исходящего НДС;

  • Импортеры алкоголя и табака из стран ЕАЭС, которые, продавая товар российским потребителям, уклоняются от уплаты акциза и НДС при ввозе на территорию России, и, по сути, становятся получателями неуплаченных обязательных платежей;

  • Нелегальные продавцы алкоголя, произведенного из неучтенного спирта без акциза;

  • Импортеры, которые завозят товары по заниженной стоимости на территорию ЕАЭС и используют схему «прерванного транзита», что позволяет им не платить налоги в России и занижать платежи по пошлинам;

  • Компании, которые пользуются схемами трансфертного ценообразования и начисления расходов по фиктивным услугам для занижения прибыли и вывода ее за рубеж.

В Минфине подчеркнули, что добросовестных налогоплательщиков данные инициативы не затронут. Власти уже подготовили драфт законопроекта об ужесточении контроля за трансфертным ценообразованием, писали «Ведомости». Его ключевое предложение – привязать размер штрафа за нарушение правил внутригрупповых сделок, т. е. стоимости, которой участники одного холдинга пользуются при купле-продаже, к величине налоговой базы. Сейчас штраф зависит от суммы налоговой недоимки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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