В Минфине назвали пять приоритетов в борьбе с налогоплательщиками-уклонистами

В Минфине подчеркнули, что добросовестных налогоплательщиков данные инициативы не затронут. Власти уже подготовили драфт законопроекта об ужесточении контроля за трансфертным ценообразованием, писали «Ведомости». Его ключевое предложение – привязать размер штрафа за нарушение правил внутригрупповых сделок, т. е. стоимости, которой участники одного холдинга пользуются при купле-продаже, к величине налоговой базы. Сейчас штраф зависит от суммы налоговой недоимки.