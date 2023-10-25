В Минфине назвали пять приоритетов в борьбе с налогоплательщиками-уклонистами

В Минфине назвали пять приоритетов в борьбе с налогоплательщиками-уклонистамиУжесточение контроля позволит повысить собираемость
В Минфине рассказали о приоритетах в борьбе с недобросовестными налогоплательщиками, которые занижают платежи в бюджет. Контроль за их операциями позволит «мобилизовать» доходы казны. Ранее о планах повысить собираемость на 500 млрд руб. говорил министр финансов Антон Силуанов. Представитель ведомства в ответ на запрос «Ведомостей» назвал пять основных видов уклонистов:
Фирмы-однодневки, которые исчезают через процедуру банкротства вместе с обязательствами по уплате исходящего НДС;
Импортеры алкоголя и табака из стран ЕАЭС, которые, продавая товар российским потребителям, уклоняются от уплаты акциза и НДС при ввозе на территорию России, и, по сути, становятся получателями неуплаченных обязательных платежей;
Нелегальные продавцы алкоголя, произведенного из неучтенного спирта без акциза;
Импортеры, которые завозят товары по заниженной стоимости на территорию ЕАЭС и используют схему «прерванного транзита», что позволяет им не платить налоги в России и занижать платежи по пошлинам;
Компании, которые пользуются схемами трансфертного ценообразования и начисления расходов по фиктивным услугам для занижения прибыли и вывода ее за рубеж.
В Минфине подчеркнули, что добросовестных налогоплательщиков данные инициативы не затронут. Власти уже подготовили драфт законопроекта об ужесточении контроля за трансфертным ценообразованием, писали «Ведомости». Его ключевое предложение – привязать размер штрафа за нарушение правил внутригрупповых сделок, т. е. стоимости, которой участники одного холдинга пользуются при купле-продаже, к величине налоговой базы. Сейчас штраф зависит от суммы налоговой недоимки.