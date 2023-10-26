ЕЦБ сохранил ставку после 10 повышений подряд

ЕЦБ сохранил ставку после 10 повышений подрядКристин Лагард отметила слабость европейской экономики
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил все три вида процентных ставок по итогам заседания 26 октября, что прервало череду из 10 следовавших подряд повышений. Ставка по основным операциям финансирования осталась на уровне 4,5%, по депозитам – 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.
Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. Например, экономисты, опрошенные Bloomberg в конце октября, предполагали, что на предпоследнем заседании в этом году ставки останутся без изменений.
Российские аналитики были другого мнения. Еще в сентябре большинство экспертов, опрошенных «Ведомостями» (10 из 11), высказывали ожидания увеличения ставок еще минимум на 0,25 п. п. до конца 2023 г.
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