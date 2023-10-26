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ЕЦБ сохранил ставку после 10 повышений подряд

Кристин Лагард отметила слабость европейской экономики
Антон Козлов
Глава ЕЦБ Кристин Лагард / EPA / ТАСС

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил все три вида процентных ставок по итогам заседания 26 октября, что прервало череду из 10 следовавших подряд повышений. Ставка по основным операциям финансирования осталась на уровне 4,5%, по депозитам – 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. Например, экономисты, опрошенные Bloomberg в конце октября, предполагали, что на предпоследнем заседании в этом году ставки останутся без изменений.

Российские аналитики были другого мнения. Еще в сентябре большинство экспертов, опрошенных «Ведомостями» (10 из 11), высказывали ожидания увеличения ставок еще минимум на 0,25 п. п. до конца 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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