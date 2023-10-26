ЕЦБ сохранил ставку после 10 повышений подряд

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил все три вида процентных ставок по итогам заседания 26 октября, что прервало череду из 10 следовавших подряд повышений. Ставка по основным операциям финансирования осталась на уровне 4,5%, по депозитам – 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.