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Ставка – 15%: что будет с экономикой, банковскими продуктами и инвестициями

Инфляция достигнет цели, ВВП вырастет, флоатеры остаются лучшей инвестицией, а рублю нужны другие стимулы
Артем Кульша Наталья Заруцкая Анастасия Бойко
Артем Кудрявцев / ЦБ

Совет директоров ЦБ 27 октября поднял ключевую ставку сразу на 2 п. п. до 15%, хотя почти все опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали увеличение до 14%. Это четвертое повышение ставки подряд с лета 2023 г., когда регулятор начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) для достижения инфляцией таргета в 4% в 2024 г.

Инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Увеличение внутреннего спроса устойчиво и все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, темпы роста кредитования остаются высокими, а снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ в релизе по ставке.

«Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание во многом определит развитие и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023-м и прежде всего в 2024 г.», – заявил накануне заседания первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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