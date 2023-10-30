Ставка – 15%: что будет с экономикой, банковскими продуктами и инвестициями

Совет директоров ЦБ 27 октября поднял ключевую ставку сразу на 2 п. п. до 15%, хотя почти все опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали увеличение до 14%. Это четвертое повышение ставки подряд с лета 2023 г., когда регулятор начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) для достижения инфляцией таргета в 4% в 2024 г.