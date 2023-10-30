Ставка – 15%: что будет с экономикой, банковскими продуктами и инвестициями

Ставка – 15%: что будет с экономикой, банковскими продуктами и инвестициямиИнфляция достигнет цели, ВВП вырастет, флоатеры остаются лучшей инвестицией, а рублю нужны другие стимулы
Совет директоров ЦБ 27 октября поднял ключевую ставку сразу на 2 п. п. до 15%, хотя почти все опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали увеличение до 14%. Это четвертое повышение ставки подряд с лета 2023 г., когда регулятор начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) для достижения инфляцией таргета в 4% в 2024 г.
Инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Увеличение внутреннего спроса устойчиво и все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, темпы роста кредитования остаются высокими, а снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ в релизе по ставке.
«Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание во многом определит развитие и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023-м и прежде всего в 2024 г.», – заявил накануне заседания первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.