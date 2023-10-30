О чем главы правительств России, Китая и Ирана договорились на совете ШОС

Ключевые тезисы совместного коммюнике глав правительств стран – участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), опубликованного по итогам заседания, выразили единственную общую для всех позицию. Страны объединения не хотят однополярного мира, но в то же время опасаются за свою безопасность, в том числе экономическую стабильность, из-за распада на блоки. Документ был опубликован вечером в день встречи, 26 октября.