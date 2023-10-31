Бизнес и регионы раскритиковали инициативу ужесточить правила ТОР и ОЭЗ

Бизнес и руководители регионов раскритиковали предложение Минфина скорректировать условия получения льгот в преференциальных режимах, таких как особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего развития (ТОР). Финансовое ведомство предложило ограничить величину прямых и налоговых субсидий суммой фактических инвестиций, а также установить для компаний KPI. С критикой законопроекта выступили в комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» (представляет в целом консолидированную позицию регионов) и в «Деловой России». Негативные заключения на законопроект, подписанные председателем комиссии, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а также вице-президентом бизнес-объединения Нонной Каграмян, есть у «Ведомостей». В Минфине с критикой не согласились и не увидели в новых правилах рисков.