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Бизнес и регионы раскритиковали инициативу ужесточить правила ТОР и ОЭЗ

В Минфине, где подготовили поправки, с оценками не согласились
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Бизнес и руководители регионов раскритиковали предложение Минфина скорректировать условия получения льгот в преференциальных режимах, таких как особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего развития (ТОР). Финансовое ведомство предложило ограничить величину прямых и налоговых субсидий суммой фактических инвестиций, а также установить для компаний KPI. С критикой законопроекта выступили в комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» (представляет в целом консолидированную позицию регионов) и в «Деловой России». Негативные заключения на законопроект, подписанные председателем комиссии, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а также вице-президентом бизнес-объединения Нонной Каграмян, есть у «Ведомостей». В Минфине с критикой не согласились и не увидели в новых правилах рисков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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