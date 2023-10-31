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В Совфеде предложили увеличить помощь регионам на 150–200 млрд рублей в 2024 году

Снижение трансфертов повышает долговую нагрузку на субъекты
Софья Ермакова
Александр Демьянчук / ТАСС

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил увеличить в проекте бюджета объем межбюджетных трансфертов в 2024 г. на 150–200 млрд руб. Об этом заявил первый зампред комитета Сергей Рябухин в ходе круглого стола «Направления совершенствования межбюджетных отношений: основные тренды» на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Проектом федерального бюджета на 2024–2026 гг. установлен объем трансфертов регионам в следующем году в размере 3,2 трлн руб. Это большая сумма, но нарастающий объем бюджетных обязательств, а также проведение СВО и достижение национальных целей требуют увеличения помощи субъектам, уточнил Рябухин. Эти средства будут направлены на расширение экономического и налогового потенциала высокодотационных регионов, а также станут стимулировать те субъекты, которые либо уже достигли, либо находятся «на пороге» расчетной бюджетной обеспеченности (т. е. имеют показатели 1 или 0,9).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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