В Совфеде предложили увеличить помощь регионам на 150–200 млрд рублей в 2024 году

В Совфеде предложили увеличить помощь регионам на 150–200 млрд рублей в 2024 годуСнижение трансфертов повышает долговую нагрузку на субъекты
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил увеличить в проекте бюджета объем межбюджетных трансфертов в 2024 г. на 150–200 млрд руб. Об этом заявил первый зампред комитета Сергей Рябухин в ходе круглого стола «Направления совершенствования межбюджетных отношений: основные тренды» на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Проектом федерального бюджета на 2024–2026 гг. установлен объем трансфертов регионам в следующем году в размере 3,2 трлн руб. Это большая сумма, но нарастающий объем бюджетных обязательств, а также проведение СВО и достижение национальных целей требуют увеличения помощи субъектам, уточнил Рябухин. Эти средства будут направлены на расширение экономического и налогового потенциала высокодотационных регионов, а также станут стимулировать те субъекты, которые либо уже достигли, либо находятся «на пороге» расчетной бюджетной обеспеченности (т. е. имеют показатели 1 или 0,9).