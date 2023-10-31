В Совфеде предложили увеличить помощь регионам на 150–200 млрд рублей в 2024 году

Проектом федерального бюджета на 2024–2026 гг. установлен объем трансфертов регионам в следующем году в размере 3,2 трлн руб. Это большая сумма, но нарастающий объем бюджетных обязательств, а также проведение СВО и достижение национальных целей требуют увеличения помощи субъектам, уточнил Рябухин. Эти средства будут направлены на расширение экономического и налогового потенциала высокодотационных регионов, а также станут стимулировать те субъекты, которые либо уже достигли, либо находятся «на пороге» расчетной бюджетной обеспеченности (т. е. имеют показатели 1 или 0,9).