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Когда рубль перестанет лихорадить

Курс национальной валюты прошел путь от 50 до 100 и развернулся в обратную сторону
Софья Ермакова
Шаг к более стабильному курсу сделан: новые требования к экспортерам насытят рынок валютой и в ближайшие месяцы волатильность снизится / Getty Images

За три недели с момента введения обязательства по продаже экспортной выручки (пресс-релиз правительства на эту тему был опубликован 11 октября вечером) рубль окреп на 7%. Если на закрытии торгов Мосбиржи 11 октября доллар торговался по 100,2 руб., евро – по 106,5 руб., то в последний день месяца стоимость американской валюты опустилась до минимальных с августа 92 руб., а евро падал ниже 98 руб. Начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления средств в валюте крупнейшие компании-экспортеры из закрытого списка должны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.

Очень высокие колебания рубля как внутри года, так и внутри месяца стали новой нормой, констатирует главный экономист «Ренессанс капитала» Софья Донец. Резкие скачки курса обусловлены внешнеторговыми операциями, которые характеризуются большей сезонностью. Подстройка происходит с большим лагом: экспорт долго реагирует на изменение внешней ценовой конъюнктуры, а импорт долго реагирует на внутренние раздражители, такие как изменение курса, добавляет Донец.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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