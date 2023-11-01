Когда рубль перестанет лихорадить

За три недели с момента введения обязательства по продаже экспортной выручки (пресс-релиз правительства на эту тему был опубликован 11 октября вечером) рубль окреп на 7%. Если на закрытии торгов Мосбиржи 11 октября доллар торговался по 100,2 руб., евро – по 106,5 руб., то в последний день месяца стоимость американской валюты опустилась до минимальных с августа 92 руб., а евро падал ниже 98 руб. Начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления средств в валюте крупнейшие компании-экспортеры из закрытого списка должны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.