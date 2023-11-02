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Дефицит бюджета США перестает быть управляемым

В наступившем финансовом году властям придется принимать сложные решения
Антон Козлов
Mark Lennihan / AP

Рост дефицита американского бюджета становится все более неуправляемым: к концу 2023 финансового года он приблизился к уровням кризисного 2009 года. Разрыв между доходами и расходами по сравнению с 2022 г. вырос почти на четверть, несмотря на консолидацию трат. Главная причина – спад поступлений. Предпосылок к перелому тенденции в выборный 2024 год не предвидится, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По итогам 2023 фингода (закончился 30 сентября) дефицит федерального бюджета США достиг отметки $1,7 трлн при доходах в $4,439 трлн и расходах $6,134 трлн, следует из последних данных американского минфина. Это превысило дефицит прошлого года на $320 млрд, или 23%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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