Дефицит бюджета США перестает быть управляемым

Дефицит бюджета США перестает быть управляемымВ наступившем финансовом году властям придется принимать сложные решения
Рост дефицита американского бюджета становится все более неуправляемым: к концу 2023 финансового года он приблизился к уровням кризисного 2009 года. Разрыв между доходами и расходами по сравнению с 2022 г. вырос почти на четверть, несмотря на консолидацию трат. Главная причина – спад поступлений. Предпосылок к перелому тенденции в выборный 2024 год не предвидится, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
По итогам 2023 фингода (закончился 30 сентября) дефицит федерального бюджета США достиг отметки $1,7 трлн при доходах в $4,439 трлн и расходах $6,134 трлн, следует из последних данных американского минфина. Это превысило дефицит прошлого года на $320 млрд, или 23%.
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