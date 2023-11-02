Дефицит бюджета США перестает быть управляемым

Рост дефицита американского бюджета становится все более неуправляемым: к концу 2023 финансового года он приблизился к уровням кризисного 2009 года. Разрыв между доходами и расходами по сравнению с 2022 г. вырос почти на четверть, несмотря на консолидацию трат. Главная причина – спад поступлений. Предпосылок к перелому тенденции в выборный 2024 год не предвидится, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты.