Почему растут нефтегазовые доходы бюджета

Рост связан прежде всего с выплатой налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) за III квартал. Сумма составила почти 600 млрд руб. В прошлые месяцы поступления по этому виду налога были близки к нулевым. Помимо этого Минфин не перечислял нефтяникам компенсацию по демпферу. В сентябре выплаты составили почти 300 млрд руб., в августе из бюджета на снижение цен на топливо было направлено 185 млрд руб.