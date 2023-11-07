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Почему растут нефтегазовые доходы бюджета

Поступления в октябре составили 1,6 трлн рублей
Софья Ермакова Дарья Савенкова
ALEXANDER MANZYUK / Anadolu via AFP

Фактические нефтегазовые доходы федерального бюджета (НГД) в октябре составили 1,6 трлн руб. – около 18% от объема НГД, запланированного на весь 2023 год, следует из данных на сайте Минфина. Сумма поступлений в прошлом месяце оказалась в 2,2 раза выше показателей предыдущего месяца и на 27,5% – уровня, зафиксированного в октябре 2022 г. В сентябре нефтегазовая отрасль принесла бюджету 739,9 млрд руб. Объем дополнительных НГД (сверх базового уровня – точки отсчета дополнительных либо выпадающих доходов) в октябре достиг 950,6 млрд руб.

Рост связан прежде всего с выплатой налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) за III квартал. Сумма составила почти 600 млрд руб. В прошлые месяцы поступления по этому виду налога были близки к нулевым. Помимо этого Минфин не перечислял нефтяникам компенсацию по демпферу. В сентябре выплаты составили почти 300 млрд руб., в августе из бюджета на снижение цен на топливо было направлено 185 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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