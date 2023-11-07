Почему растут нефтегазовые доходы бюджета

Почему растут нефтегазовые доходы бюджетаПоступления в октябре составили 1,6 трлн рублей
Фактические нефтегазовые доходы федерального бюджета (НГД) в октябре составили 1,6 трлн руб. – около 18% от объема НГД, запланированного на весь 2023 год, следует из данных на сайте Минфина. Сумма поступлений в прошлом месяце оказалась в 2,2 раза выше показателей предыдущего месяца и на 27,5% – уровня, зафиксированного в октябре 2022 г. В сентябре нефтегазовая отрасль принесла бюджету 739,9 млрд руб. Объем дополнительных НГД (сверх базового уровня – точки отсчета дополнительных либо выпадающих доходов) в октябре достиг 950,6 млрд руб.
Рост связан прежде всего с выплатой налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) за III квартал. Сумма составила почти 600 млрд руб. В прошлые месяцы поступления по этому виду налога были близки к нулевым. Помимо этого Минфин не перечислял нефтяникам компенсацию по демпферу. В сентябре выплаты составили почти 300 млрд руб., в августе из бюджета на снижение цен на топливо было направлено 185 млрд руб.