Бизнесу рекомендовали отчитываться о выбросах и тратах на суверенитет

Минэкономразвития решило отказаться от обязательной нефинансовой отчетности для компаний, которая бы раскрывала показатели в сфере устойчивого развития, или так называемого ESG (environmental, social, governance). Вместо этого министерство подготовило стандарты рекомендательного характера. Проект приказа министра экономического развития Максима Решетникова есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель министерства. По его словам, документ подготовлен по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.