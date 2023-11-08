Бизнесу рекомендовали отчитываться о выбросах и тратах на суверенитет

Бизнесу рекомендовали отчитываться о выбросах и тратах на суверенитетМинэк подготовил стандарты добровольной нефинансовой отчетности
Минэкономразвития решило отказаться от обязательной нефинансовой отчетности для компаний, которая бы раскрывала показатели в сфере устойчивого развития, или так называемого ESG (environmental, social, governance). Вместо этого министерство подготовило стандарты рекомендательного характера. Проект приказа министра экономического развития Максима Решетникова есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель министерства. По его словам, документ подготовлен по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.
В проекте приказа говорится, что устойчивое развитие представляет собой удовлетворение потребностей настоящего времени «без ущерба для будущих поколений». Рекомендации предваряют подготовку и издание российского стандарта отчетности об устойчивом развитии. Публикация нефинансовой отчетности будет ежегодной и добровольной. При этом в случае отказа компании от публикации «рекомендуется составлять в произвольной форме мотивированное обоснование соответствующих обстоятельств».