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Бизнесу рекомендовали отчитываться о выбросах и тратах на суверенитет

Минэк подготовил стандарты добровольной нефинансовой отчетности
Анастасия Бойко
Новые стандарты нефинансовой отчетности ведомство Максима Орешкина (слева) подготовило по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова / Дмитрий Астахов / ТАСС

Минэкономразвития решило отказаться от обязательной нефинансовой отчетности для компаний, которая бы раскрывала показатели в сфере устойчивого развития, или так называемого ESG (environmental, social, governance). Вместо этого министерство подготовило стандарты рекомендательного характера. Проект приказа министра экономического развития Максима Решетникова есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель министерства. По его словам, документ подготовлен по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В проекте приказа говорится, что устойчивое развитие представляет собой удовлетворение потребностей настоящего времени «без ущерба для будущих поколений». Рекомендации предваряют подготовку и издание российского стандарта отчетности об устойчивом развитии. Публикация нефинансовой отчетности будет ежегодной и добровольной. При этом в случае отказа компании от публикации «рекомендуется составлять в произвольной форме мотивированное обоснование соответствующих обстоятельств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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