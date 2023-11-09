Эксперты назвали пять фундаментальных недочетов регулирования цифрового рубля

Россия стала первой страной в мире, где на законодательном уровне создали правовую базу для внедрения цифровой валюты центрального банка, говорится в статье. С 1 августа 2023 г. в России вступил в силу закон о цифровом рубле (№ 340-ФЗ), который внес изменения в шесть федеральных законов. Кроме того, в связи с внедрением новой формы национальной валюты отдельным законом № 339-ФЗ были внесены поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ. Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а в августе 2023 г., почти сразу после принятия закона о цифровом рубле, регулятор запустил тестирование новой формы валюты на реальных операциях. К пилотному проекту были допущены 13 банков, 600 граждан и 30 торговых точек в 11 городах страны. Министр финансов России Антон Силуанов прогнозировал, что обращение цифрового рубля начнется до конца года.