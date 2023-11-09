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Эксперты назвали пять фундаментальных недочетов регулирования цифрового рубля

Главный из них – это ограниченная ответственность ЦБ
Софья Ермакова
Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а в 2023 г. Россия стала первой страной в мире, где на законодательном уровне создали правовую базу для внедрения цифровой валюты / Андрей Гордеев / Ведомости

Ряд концептуальных правовых проблем, обусловленных технологическим характером цифрового рубля, остались нерешенными в принятом законодательстве о новой форме валюты. В частности, наблюдается существенный дисбаланс прав и обязанностей Банка России, говорится в статье «Правовые основы цифровых валют центральных банков и цифрового рубля», опубликованной в журнале НИФИ Минфина. Отсутствие проработанной правовой базы создает серьезные юридические и репутационные риски, которые могут подорвать доверие граждан к новой цифровой форме национальной валюты, отмечается в исследовании.

Россия стала первой страной в мире, где на законодательном уровне создали правовую базу для внедрения цифровой валюты центрального банка, говорится в статье. С 1 августа 2023 г. в России вступил в силу закон о цифровом рубле (№ 340-ФЗ), который внес изменения в шесть федеральных законов. Кроме того, в связи с внедрением новой формы национальной валюты отдельным законом № 339-ФЗ были внесены поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ. Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а в августе 2023 г., почти сразу после принятия закона о цифровом рубле, регулятор запустил тестирование новой формы валюты на реальных операциях. К пилотному проекту были допущены 13 банков, 600 граждан и 30 торговых точек в 11 городах страны. Министр финансов России Антон Силуанов прогнозировал, что обращение цифрового рубля начнется до конца года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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