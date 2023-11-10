Почему кадровый дефицит стал главной проблемой российской экономики

Экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась «без свободных рук», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, представляя Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на будущую трехлетку. Она отметила, что основным фактором, сдерживающим дальнейший рост экономики, является не столько нехватка денег, сколько кадровый голод. Особенно остро, по ее словам, эту проблему ощущают отрасли, которые уже «перешагнули докризисный уровень», такие как, например, машиностроение и химическая промышленность.