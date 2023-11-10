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Почему кадровый дефицит стал главной проблемой российской экономики

В ЦБ считают, что решить ее может увеличение производительности труда
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости

Экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась «без свободных рук», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, представляя Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на будущую трехлетку. Она отметила, что основным фактором, сдерживающим дальнейший рост экономики, является не столько нехватка денег, сколько кадровый голод. Особенно остро, по ее словам, эту проблему ощущают отрасли, которые уже «перешагнули докризисный уровень», такие как, например, машиностроение и химическая промышленность.

Уровень безработицы в России находится на отметке 3% с июля текущего года. Это рекордно низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 г. Аномально низкий уровень безработицы тормозит экономику страны, заявил министр экономического развития Максим Решетников в сентябре. Министр отметил, что дефицит кадров – и количественный, и качественный – является «серьезным системным вызовом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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