Почему кадровый дефицит стал главной проблемой российской экономики

Почему кадровый дефицит стал главной проблемой российской экономикиВ ЦБ считают, что решить ее может увеличение производительности труда
Экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась «без свободных рук», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, представляя Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на будущую трехлетку. Она отметила, что основным фактором, сдерживающим дальнейший рост экономики, является не столько нехватка денег, сколько кадровый голод. Особенно остро, по ее словам, эту проблему ощущают отрасли, которые уже «перешагнули докризисный уровень», такие как, например, машиностроение и химическая промышленность.
Уровень безработицы в России находится на отметке 3% с июля текущего года. Это рекордно низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 г. Аномально низкий уровень безработицы тормозит экономику страны, заявил министр экономического развития Максим Решетников в сентябре. Министр отметил, что дефицит кадров – и количественный, и качественный – является «серьезным системным вызовом».