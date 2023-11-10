Минтруд и Минстрой хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку» в небольших городах

Минтруд совместно с Минстроем прорабатывают возможность включения в льготную ипотечную программу механизмов для приобретения вторичного жилья в небольших населенных пунктах с целью поддержки семей. Об этом сообщил на парламентских слушаниях по поддержке рождаемости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что сейчас ипотека по сниженной ставке доступна только при покупке первичного жилья. По словам министра, в городах с населением до 250 000 человек есть потребность распространения этого механизма и на «вторичку», поскольку строительство нового жилья там происходит в малых объемах.