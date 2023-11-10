Минтруд и Минстрой хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку» в небольших городах

Минтруд и Минстрой хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку» в небольших городахВ Минфине на это смотрят без оптимизма
Минтруд совместно с Минстроем прорабатывают возможность включения в льготную ипотечную программу механизмов для приобретения вторичного жилья в небольших населенных пунктах с целью поддержки семей. Об этом сообщил на парламентских слушаниях по поддержке рождаемости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что сейчас ипотека по сниженной ставке доступна только при покупке первичного жилья. По словам министра, в городах с населением до 250 000 человек есть потребность распространения этого механизма и на «вторичку», поскольку строительство нового жилья там происходит в малых объемах.
Ипотеку по сниженной ставке ввели для поддержки определенной категории граждан, повышения рождаемости и доступности жилья. Она предполагает выдачу банками кредита на покупку жилья по льготной ставке, а разницу компенсирует государство. Семейная ипотека дает возможность получения кредита по ставке до 6%.