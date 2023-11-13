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Эксперты ВЭБа предложили установить прогрессивную шкалу выплат маткапитала

Это одна из главных мер повышения объема и качества человеческого капитала
Екатерина Волкова
При оптимистичном сценарии к 2050 г. в России будет проживать 160,7 млн человек, а суммарный коэффициент рождаемости сможет достигнуть 1,9-2 / Сергей Мальгавко / ТАСС

Негативные демографические тенденции, сложившиеся на данный момент, можно переломить с помощью модернизации действующей системы поддержки рождаемости. Об этом говорится в докладе «Роль человеческого капитала в повышении качества и динамики развития российской экономики», подготовленном в Институте исследований и экспертизы ВЭБа. «Ведомости» ознакомились с презентацией, которую на заседании президиума РАН представил руководитель института Андрей Клепач. В докладе предлагается несколько способов повышения численности населения через рождаемость:

  • установить прогрессивную систему выплат маткапитала в зависимости от очередности рождения. Это означает, что выплата на каждого последующего ребенка должна быть проиндексирована. Помимо этого нужно дополнительно дифференцировать величину маткапитала в зависимости от неблагоприятных климатических условий проживания и районных коэффициентов. То есть она должна превышать установленный федеральный уровень с целью переломить тенденцию депопуляции;

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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