Эксперты ВЭБа предложили установить прогрессивную шкалу выплат маткапитала

Негативные демографические тенденции, сложившиеся на данный момент, можно переломить с помощью модернизации действующей системы поддержки рождаемости. Об этом говорится в докладе «Роль человеческого капитала в повышении качества и динамики развития российской экономики», подготовленном в Институте исследований и экспертизы ВЭБа. «Ведомости» ознакомились с презентацией, которую на заседании президиума РАН представил руководитель института Андрей Клепач. В докладе предлагается несколько способов повышения численности населения через рождаемость: