Эксперты ВЭБа предложили установить прогрессивную шкалу выплат маткапитала

Эксперты ВЭБа предложили установить прогрессивную шкалу выплат маткапиталаЭто одна из главных мер повышения объема и качества человеческого капитала
Негативные демографические тенденции, сложившиеся на данный момент, можно переломить с помощью модернизации действующей системы поддержки рождаемости. Об этом говорится в докладе «Роль человеческого капитала в повышении качества и динамики развития российской экономики», подготовленном в Институте исследований и экспертизы ВЭБа. «Ведомости» ознакомились с презентацией, которую на заседании президиума РАН представил руководитель института Андрей Клепач. В докладе предлагается несколько способов повышения численности населения через рождаемость:
установить прогрессивную систему выплат маткапитала в зависимости от очередности рождения. Это означает, что выплата на каждого последующего ребенка должна быть проиндексирована. Помимо этого нужно дополнительно дифференцировать величину маткапитала в зависимости от неблагоприятных климатических условий проживания и районных коэффициентов. То есть она должна превышать установленный федеральный уровень с целью переломить тенденцию депопуляции;