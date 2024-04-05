РСПП предложил защитить покупателей имущества у недобросовестных чиновников

Бизнес хочет внести изменения в ст. 17 закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и ст. 14 закона «О противодействии коррупции», сообщил источник, знакомый с документом. По его словам, суть предложений в том, чтобы право национализации имущества, купленного у коррумпированного чиновника (который не смог доказать его покупку на законные доходы), возникало только при соблюдении двух условий. Во-первых, если госслужащий передал его в обмен на неравноценную оплату или вообще без оплаты. Во-вторых, если приобретатель активов знал о том, что у продавца нет доказательств приобретения такого имущества на законные доходы.