/ Экономика

РСПП предложил защитить покупателей имущества у недобросовестных чиновников

Сейчас у владельца могут отобрать квартиру, если до него она принадлежала госслужащему с незаконными доходами
Софья Ермакова
Дмитрий Гринкевич
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в антикоррупционное законодательство, чтобы защитить от национализации собственников имущества, которое ранее принадлежало недобросовестным чиновникам. Речь идет о ситуациях, когда активы были куплены у бывшего или действующего госслужащего, который приобрел их на незаконные доходы. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с подготовленными РСПП инициативами, которые сейчас рассматриваются совместно с правительством. По его словам, предложения включены в пакет поправок, направленных на защиту бизнеса от деприватизации.

Бизнес хочет внести изменения в ст. 17 закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и ст. 14 закона «О противодействии коррупции», сообщил источник, знакомый с документом. По его словам, суть предложений в том, чтобы право национализации имущества, купленного у коррумпированного чиновника (который не смог доказать его покупку на законные доходы), возникало только при соблюдении двух условий. Во-первых, если госслужащий передал его в обмен на неравноценную оплату или вообще без оплаты. Во-вторых, если приобретатель активов знал о том, что у продавца нет доказательств приобретения такого имущества на законные доходы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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