Что означает распродажа инвесторами японских ценных бумаг

Что означает распродажа инвесторами японских ценных бумагНерезиденты за неделю продали ценных бумаг на 1,18 трлн иен
Иностранные инвесторы продали японских ценных бумаг на общую сумму 1,18 трлн иен (около $7,79 млрд) на неделе с 25 по 29 марта, следует из данных Japan Exchange Group (это последние на текущий момент доступные данные). Это стало самой крупной распродажей с сентября прошлого года. Больше всего было распродано фьючерсов компаний из индекса TOPIX – на 600,17 млрд иен, продажи нацвалюты составили 212,61 млрд иен, фьючерсов Nikkei 225 – в 200,52 млрд иен.
На этом фоне индекс Nikkei 225 опустился ниже 40 пунктов 2 апреля, после того как находился выше этой отметки в период с 18 марта по 1 апреля. Еще один важный индекс, TOPIX, включающий в себя около 2000 японских компаний с капитализацией более 400 трлн иен, сдал позиции. После того как он достиг рекордного показателя в 2,8 пункта 22 марта, он опустился ниже 2,75 ко 2 апреля.