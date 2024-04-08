Что означает распродажа инвесторами японских ценных бумаг

На этом фоне индекс Nikkei 225 опустился ниже 40 пунктов 2 апреля, после того как находился выше этой отметки в период с 18 марта по 1 апреля. Еще один важный индекс, TOPIX, включающий в себя около 2000 японских компаний с капитализацией более 400 трлн иен, сдал позиции. После того как он достиг рекордного показателя в 2,8 пункта 22 марта, он опустился ниже 2,75 ко 2 апреля.