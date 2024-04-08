Импортеры электронных услуг из ЕАЭС начнут платить за них НДС в России

Поправки к Договору о ЕАЭС (предусмотрены, в частности, протоколом от 9.12.2022, решением Совета ЕЭК от 27 сентября 2023 г. № 7) изменили принцип уплаты налога внутри союза. Новые правила касаются компаний, которые продают электронные услуги в другие страны ЕАЭС, и тех, кто их покупает, раньше при таких сделках налог уплачивался продавцом только в его государстве, теперь эту обязанность в своей стране начал выполнять покупатель как налоговый агент, рассказала «Ведомостям» руководитель практики структурирования юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Людмила Круглова. Такой НДС может включаться в стоимость услуги, но, несмотря на это, учитывается в общей налоговой базе (сумма, на которую начисляется налог), говорит ведущий налоговый консультант компании «Лигал бридж» Юлия Макеева. Новые нормы также предусматривают, что в случае приобретения услуг через посредника «исчисление и уплата НДС производятся таким посредником в расчетах, а не налогоплательщиком, оказывающим услуги в электронной форме» (п. 11 протокола).