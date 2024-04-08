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Импортеры электронных услуг из ЕАЭС начнут платить за них НДС в России

После ухода иностранных вендоров бизнес перешел на закупки в Евразийском экономическом союзе
Дарья Мосолкина
Минфин продолжает закрывать лазейки по неуплате причитающегося бюджету импортного НДС/ Евгений Разумный / Ведомости

Российские компании, приобретающие электронные услуги у контрагентов из стран ЕАЭС, начнут платить НДС в российский бюджет с апреля 2024 г. в качестве налоговых агентов. Изменения произойдут вследствие поправок, внесенных в Таможенный кодекс ЕАЭС. На запуск нового механизма обратили внимание налоговые консультанты и юристы. Страны – участницы ЕАЭС договорились о новом регулировании еще в конце 2022 г., однако из-за сложной и длительной процедуры вступления в силу работать поправки начали только с апреля 2024 г.

Поправки к Договору о ЕАЭС (предусмотрены, в частности, протоколом от 9.12.2022, решением Совета ЕЭК от 27 сентября 2023 г. № 7) изменили принцип уплаты налога внутри союза. Новые правила касаются компаний, которые продают электронные услуги в другие страны ЕАЭС, и тех, кто их покупает, раньше при таких сделках налог уплачивался продавцом только в его государстве, теперь эту обязанность в своей стране начал выполнять покупатель как налоговый агент, рассказала «Ведомостям» руководитель практики структурирования юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Людмила Круглова. Такой НДС может включаться в стоимость услуги, но, несмотря на это, учитывается в общей налоговой базе (сумма, на которую начисляется налог), говорит ведущий налоговый консультант компании «Лигал бридж» Юлия Макеева. Новые нормы также предусматривают, что в случае приобретения услуг через посредника «исчисление и уплата НДС производятся таким посредником в расчетах, а не налогоплательщиком, оказывающим услуги в электронной форме» (п. 11 протокола).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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