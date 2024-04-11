Что означает пересмотр Fitch прогноза по кредитным рейтингам Китая

Агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая в иностранной валюте со «стабильного» до «негативного», хотя и подтвердило оценку на уровне A+. Это уже второе агентство из «большой тройки», которое произвело рейтинговые действия в отношении КНР с отрицательной коннотацией за последние месяцы. В декабре 2023 г. прогноз по китайскому суверенному долгу со «стабильного» до «негативного» ухудшило Moody’s. Эксперты Fitch приводят довольно обширный обзор причин, почему перспективы экономики Китай видятся им менее радужно. Ключевой довод – переход к новой модели роста, в частности исчерпание потенциала рынка недвижимости как одного из главных драйверов ВВП. Китай наращивает дефицит бюджета, что сопровождается ростом долга по отношению к ВВП, пишут эксперты агентства.