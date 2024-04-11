/ Экономика

Что означает пересмотр Fitch прогноза по кредитным рейтингам Китая

Экспертов обеспокоил рост долга к ВВП и повышение дефицита бюджета
Антон Козлов
Эксперты прогнозируют увеличение госдолга с 56,1% ВВП в 2023 г. до 61,3% в 2024 г. / Mark Schiefelbein / AP Photo

Агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая в иностранной валюте со «стабильного» до «негативного», хотя и подтвердило оценку на уровне A+. Это уже второе агентство из «большой тройки», которое произвело рейтинговые действия в отношении КНР с отрицательной коннотацией за последние месяцы. В декабре 2023 г. прогноз по китайскому суверенному долгу со «стабильного» до «негативного» ухудшило Moody’s. Эксперты Fitch приводят довольно обширный обзор причин, почему перспективы экономики Китай видятся им менее радужно. Ключевой довод – переход к новой модели роста, в частности исчерпание потенциала рынка недвижимости как одного из главных драйверов ВВП. Китай наращивает дефицит бюджета, что сопровождается ростом долга по отношению к ВВП, пишут эксперты агентства.

В Fitch ожидают, что дефицит федерального бюджета КНР вырастет с 5,8% к ВВП в прошлом году до 7,1% в 2024 г. Это станет максимальным уровнем с пандемийного 2020 года – тогда дефицит составил 8,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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