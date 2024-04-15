Россияне в 5 раз чаще подавали на банкротство по упрощенной процедуре

Россияне в 5 раз чаще подавали на банкротство по упрощенной процедуреПороги для списания гражданами долгов расширили в конце прошлого года
Количество сообщений о начале процедуры внесудебного банкротства граждан (упрощенное списание долгов без участия суда и финансового управляющего через МФЦ. – «Ведомости») за I квартал 2024 г. выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12 654. Об этом говорится в статистическом релизе Федресурса «Банкротство в России: I квартал 2024 г.». Доля уже запущенных внесудебных банкротств относительно поданных заявлений также выросла. В январе – марте 2023 г. она составляла 69%, сейчас показатель увеличился до 92%. При этом более половины таких процедур начато пенсионерами.
За весь период существования внесудебного банкротства (действует с сентября 2020 г.) в России запущено 42 102 процедуры с совокупной суммой долга 17,2 млрд руб. Из них завершено 21 267 на сумму 7,3 млрд руб., следует из релиза.