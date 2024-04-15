/ Экономика

Россияне в 5 раз чаще подавали на банкротство по упрощенной процедуре

Пороги для списания гражданами долгов расширили в конце прошлого года
Дарья Мосолкина
Резкий рост заявлений о внесудебном списании долгов может объясняться запоздалой реакцией на отмену моратория на банкротства/ Максим Стулов / Ведомости

Количество сообщений о начале процедуры внесудебного банкротства граждан (упрощенное списание долгов без участия суда и финансового управляющего через МФЦ. – «Ведомости») за I квартал 2024 г. выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12 654. Об этом говорится в статистическом релизе Федресурса «Банкротство в России: I квартал 2024 г.». Доля уже запущенных внесудебных банкротств относительно поданных заявлений также выросла. В январе – марте 2023 г. она составляла 69%, сейчас показатель увеличился до 92%. При этом более половины таких процедур начато пенсионерами.

За весь период существования внесудебного банкротства (действует с сентября 2020 г.) в России запущено 42 102 процедуры с совокупной суммой долга 17,2 млрд руб. Из них завершено 21 267 на сумму 7,3 млрд руб., следует из релиза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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