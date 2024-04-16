/ Экономика

Российские ученые разработали прогноз на случай глобальной торговой войны

Он учитывает новые санкции против России и Китая
Антон Козлов
Софья Ермакова
Valdas Miskinis / PIXABAY

Наращивание санкционного давления и начало глобальной торговой войны сильнее всего ударят по экономике ЕС и США, в то время как для России последствия будут менее заметными, а для Китая – означать лишь замедление темпов роста. К таким выводам пришли эксперты Центрального экономико-математического института РАН в статье «Оценка последствий глобальных торговых войн для мировых экономик: инструменты и прогнозы», которая опубликована в свежем журнале «Проблемы экономической теории».

Ученые разработали агент-ориентированную модель торговых войн, которая рассматривает динамику экономических отношений между Китаем, США, Россией и Евросоюзом, которые вводят взаимные санкции. Прочие страны как вводящие санкции, так и воздерживающиеся от них в рамках модели объединяются в «остальной объединенный мир».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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