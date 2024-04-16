Российские ученые разработали прогноз на случай глобальной торговой войны

Наращивание санкционного давления и начало глобальной торговой войны сильнее всего ударят по экономике ЕС и США, в то время как для России последствия будут менее заметными, а для Китая – означать лишь замедление темпов роста. К таким выводам пришли эксперты Центрального экономико-математического института РАН в статье «Оценка последствий глобальных торговых войн для мировых экономик: инструменты и прогнозы», которая опубликована в свежем журнале «Проблемы экономической теории».