Что такое инфляция

Что такое инфляцияЦены становятся выше, а деньги обесцениваются
Инфляция – это постепенное увеличение уровня цен на товары и услуги, которое ведет к снижению покупательной способности денег. Этот процесс затрагивает экономику каждой страны, включая Россию, и может меняться от года к году. На него влияют различные экономических факторы. Пример инфляции денег: покупательная способность 1000 руб. в 1999 г. почти такая же, как 10 000 руб. сегодня, в 2024 г. Это означает, что на 1000 руб. 25 лет назад можно было купить столько же товаров и услуг, на покупку которых сегодня потребуется минимум 10 000 руб. Покупательная способность рубля за 25 лет из-за инфляции, таким образом, упала в 10 раз. Чем выше инфляция, тем ниже покупательная способность доходов всех экономических субъектов, что негативно влияет на спрос, экономический рост, уровень жизни людей и настроения в обществе.
Факторы появления инфляции
Есть несколько причин появления инфляции. Цены растут, когда уровень спроса на товары и услуги превышает предложение или когда возросла доступность кредитов или пошел ускоренный рост номинальных доходов экономических субъектов – все это называют монетарными факторами инфляции, когда цены растут из-за того, что в обращении появилось слишком большое количество денег.
Также появление инфляции может быть связано с повышением цен на сырье и материалы, изменениями в налоговой политике, колебаниями валютных курсов, которые особенно важны для импортозависимых экономик, таких как Россия. Рост инфляции в США может повлиять на инфляцию в России именно за счет механизмов валютных курсов, при этом уровень инфляции в РФ будет выше, чем инфляция доллара, из-за дополнительного эффекта девальвации рубля, который увеличивает стоимость импортных товаров и услуг.
Виды инфляции
Самая видимая для обычного человека инфляция – потребительская. Она отражает изменение цен на товары и услуги, которые приобретаются для личного потребления. Еще бывает инфляция денег – рост денежной массы (общего количества денег в стране – не только наличных, но и тех, что находятся на счетах и депозитах) вызывает инфляцию, которая бьет по карману финансистов, кредитной системы и обычных людей. Например, изменения цен на рынке продуктов питания напрямую связаны с урожаем сельскохозяйственных культур в нашей стране и мире. А то, насколько урожайным будет тот или иной год, зависит прежде всего от погодного фактора. Поскольку доля продовольственных товаров в потребительской корзине россиян высокая, то и колебания цен на них могут значительно влиять на инфляцию в целом.
Еще иногда в экономике наблюдается стагфляция – замедление темпов экономического роста с высокой инфляцией, для которой характерными маркерами являются повышение уровня безработицы в стране и серьезное превышение целевого уровня инфляции. В нашей стране Банк России определил его в диапазоне около 4%. В состоянии стагфляции, например, находилась экономика США в 70-х гг. прошлого века. Выход из стагфляции у финансовых регуляторов, в частности Федеральной резервной системы, тогда был очень сложным, включал в себя повышение ключевой ставки в моменте до 20% годовых и занял больше 10 лет.
Как рассчитывается инфляция
Для измерения уровня инфляции и оценки его роста используется индекс потребительских цен (ИПЦ). Он отражает изменение стоимости корзины товаров и услуг, типичной для среднестатистического потребителя. На основе статистических данных определяется корзина самых популярных товаров и услуг, которыми пользуется большинство населения. Потом специальный орган – в нашей стране это Федеральная служба государственной статистики – собирает по утвержденной методике цены на эти товары и услуги, после чего рассчитывается ИПЦ.
Например, корзина товаров и услуг для среднестатистического потребителя состоит из хлеба, молока, единого проездного на транспорт, бензина и распространенных и востребованных лекарств. Предположим, что в базовом году общая стоимость этой корзины составляла примерно 20 000 руб. А уже через год она выросла до 22 000 руб. Тогда ИПЦ будет рассчитан следующим образом: (22 000/20 000) х 100 = 110
Это означает, что с базового года уровень цен увеличился на 10%. Это и есть рост потребительской инфляции, а уровень инфляции составил те же 10%. Узнать текущий уровень инфляции можно на сайтах официальных ведомств, в частности ЦБ РФ.
Риски высокой инфляции
Одним из самых заметных последствий роста высокой инфляции является ухудшение уровня жизни людей. Это происходит, когда реальная стоимость доходов снижается, а деньги теряют свою покупательную способность быстрее, чем растут зарплаты. Высокая инфляция часто также приводит к увеличению процентных ставок. Банки вынуждены повышать ставки по кредитам и ипотекам, чтобы компенсировать потерю стоимости денег во времени, что делает заемные средства более дорогими для населения и бизнеса.
Еще один значимый риск высокой инфляции – снижение инвестиционной привлекательности страны. Инвесторы сталкиваются с увеличением неопределенности и рисков, связанных с вложениями в экономику с высокой инфляцией. Это может привести к оттоку иностранных инвестиций и сокращению внутренних инвестиций, поскольку предприятия становятся менее склонны к расширению и модернизации в условиях финансовой нестабильности.
Методы управления инфляцией
В России регулятором финансовой системы выступает Центральный банк (ЦБ РФ). Он определяет величину ключевой ставки, проводит операции на открытом рынке и корректирует объем денежной массы для контроля инфляции. В большинстве других стран действует тот же механизм и центральные банки используют такие же инструменты.
Сегодня у финансовых регуляторов принята стратегия таргетирования инфляции. При ней циклы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) – когда деньги становятся дорогими, а кредиты начинают выдавать крайне неохотно – сменяются циклами ее ослабления, что обычно коррелирует с темпами роста и экономики, и доходов граждан. В 2023 г. инфляция в России выросла, поэтому в конце года ЦБ РФ ужесточил ДКП, увеличил ключевую ставку. Но поскольку цикл жесткой ДКП еще не завершен, есть вероятность, что высокая ключевая ставка сохранится до конца 2024 г., до тех пор, пока уровень инфляции не снизится.
Как защитить свои сбережения от инфляции
Защитить свои сбережения от роста инфляции можно путем инвестирования. Сохранить и преумножить деньги можно, вложив их в такие активы, как: недвижимость, золото, а также различные финансовые инструменты, предлагающие защиту от потери покупательной способности (акции, облигации, банковские депозиты).
Стоимость золота за последние 25 лет в рублях выросла в 33 раза. А покупательная способность рубля за этот же срок упала из-за роста инфляции в 10 раз. Инвестировав средства в золото в 1999 г., к 2024 г. можно было увеличить капитал в 3,3 раза.
По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, активное инвестирование – единственный способ защитить сбережения от инфляции, что, безусловно, предполагает определенный уровень финансовой грамотности. Есть группы населения, например пожилые люди, пенсионеры, которым просто в силу возраста трудно заниматься активным управлением своими сбережениями. Поэтому, к сожалению, именно они чаще всего страдают в период ускорения инфляции, отмечает она.
Дефляция (снижение общего уровня цен) тоже может негативно отразиться на темпах роста экономики, но это не случай российской экономики, обращает внимание Орлова: «У нас не было угрозы дефляции. Мы постоянно, даже после перехода на инфляционное таргетирование, боремся за то, чтобы взять инфляцию под контроль». После 2014 г. ситуация гораздо более комфортная, чем в начале 2000-х гг., когда курс был фиксирован. Но нельзя сказать, что вызов – не допустить всплеска инфляционного давления и стабилизировать инфляционные ожидания – полностью пройден в России, заключает она.