Что такое инфляция

Инфляция – это постепенное увеличение уровня цен на товары и услуги, которое ведет к снижению покупательной способности денег. Этот процесс затрагивает экономику каждой страны, включая Россию, и может меняться от года к году. На него влияют различные экономических факторы. Пример инфляции денег: покупательная способность 1000 руб. в 1999 г. почти такая же, как 10 000 руб. сегодня, в 2024 г. Это означает, что на 1000 руб. 25 лет назад можно было купить столько же товаров и услуг, на покупку которых сегодня потребуется минимум 10 000 руб. Покупательная способность рубля за 25 лет из-за инфляции, таким образом, упала в 10 раз. Чем выше инфляция, тем ниже покупательная способность доходов всех экономических субъектов, что негативно влияет на спрос, экономический рост, уровень жизни людей и настроения в обществе.