Средние зарплаты россиян превысят 100 000 рублей к 2027 году

Среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 000 руб. в 2027 г., следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг. Планка в 100 000 руб. будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию. Согласно базовому варианту прогноза Минэка, в 2024 г. зарплаты прибавят почти 10 000 руб. по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 000 руб. (+13,6%). Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025 г. показатель достигнет 90 000 руб. (+8,4%), а в 2026 г. – 97 039 руб. (+7%), следует из прогноза. В конце прогнозного периода, в 2027 г., зарплата достигнет 103 403 руб. (6,6%).