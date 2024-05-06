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Эксперты ОЭСР назвали главные риски для мировой экономики

«Осторожный оптимизм» могут разрушить геополитические конфликты и инфляция
Антон Козлов
Блокировка главных морских торговых маршрутов, например, может привести к скачку цен/ ARIS MESSINIS / AFP

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указали на главные риски, которые могут подорвать восстановительный рост мировой экономики. В их числе экономисты приводят эскалацию израильского военного конфликта, возобновление инфляционного роста, реализацию последствий ужесточения ДКП, а также слабый рост экономики Китая. Об этом говорится в обзоре Economic Outlook.

Организация улучшила прогнозы по динамике глобального ВВП в текущем и следующем годах по сравнению с февральскими ожиданиями. По ее оценкам, рост мирового ВВП составит 3,1% по итогам 2024 г. (прежний прогноз – 2,9%) и 3,2% по итогам 2025 г. (3%). В предисловии к прогнозу главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли назвала текущие ожидания «осторожным оптимизмом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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