Эксперты ОЭСР назвали главные риски для мировой экономики«Осторожный оптимизм» могут разрушить геополитические конфликты и инфляция
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указали на главные риски, которые могут подорвать восстановительный рост мировой экономики. В их числе экономисты приводят эскалацию израильского военного конфликта, возобновление инфляционного роста, реализацию последствий ужесточения ДКП, а также слабый рост экономики Китая. Об этом говорится в обзоре Economic Outlook.
Организация улучшила прогнозы по динамике глобального ВВП в текущем и следующем годах по сравнению с февральскими ожиданиями. По ее оценкам, рост мирового ВВП составит 3,1% по итогам 2024 г. (прежний прогноз – 2,9%) и 3,2% по итогам 2025 г. (3%). В предисловии к прогнозу главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли назвала текущие ожидания «осторожным оптимизмом».