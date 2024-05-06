Эксперты ОЭСР назвали главные риски для мировой экономики

Организация улучшила прогнозы по динамике глобального ВВП в текущем и следующем годах по сравнению с февральскими ожиданиями. По ее оценкам, рост мирового ВВП составит 3,1% по итогам 2024 г. (прежний прогноз – 2,9%) и 3,2% по итогам 2025 г. (3%). В предисловии к прогнозу главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли назвала текущие ожидания «осторожным оптимизмом».