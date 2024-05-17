Ученые с помощью суперкомпьютера оценили потери крупных экономик в случае торговой блокады

Лаборатория провела стресс-тест устойчивости экономических систем 19 стран к масштабным санкциям с помощью математического моделирования. Расчеты производились в начале 2024 г. на базе Национального суперкомпьютерного центра КНР с использованием программного комплекса, построенного на основе агент-ориентированного подхода и воспроизводящего глобальную экономическую систему различных стран. Эксперты оценивали прямые потери ВВП в одном году от полного прекращения торговли с подсанкционной страной со стороны других государств без возможности параллельных поставок. Снижение ВВП оценивалось по отношению к инерционному сценарию, в котором регуляторные ограничения (санкции, пошлины) не меняются. Экономика США сократится в этом случае на 2,3 процентного пункта (п. п.) от инерционной траектории, Китая – на 3,1 п. п., России – на 3,5 п. п., следует из расчетов. Помимо этих трех стран наиболее устойчивыми к стрессовому сценарию окажутся Австралия (снижение ВВП на 3,7 п. п.), Индонезия (на 3,7 п. п.) и Япония (на 3,8 п. п.). Также модель показала, что Индия, Бразилия и Канада столкнутся со спадом ВВП на 4 п. п., 4,2 п. п. и 5,5 п. п. соответственно.