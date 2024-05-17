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/ Экономика

Ученые с помощью суперкомпьютера оценили потери крупных экономик в случае торговой блокады

Россия стала одной из самых устойчивых стран, Германия оказалась одной из наиболее уязвимых
Софья Ермакова
Андрей Гордеев / Ведомости

США, Китай и Россия понесут наименьшие потери среди крупных экономик при столкновении с полной внешнеэкономической блокадой из-за высокого индекса национальной силы (имеющиеся природные ресурсы, а также человеческий, экономический, научный и военный потенциал). К такому выводу пришли ученые китайско-российской Лаборатории оценки последствий межстрановых торговых войн (результаты есть у «Ведомостей»). Институт объединяет ученых и представителей бизнеса, с российской стороны его учредителем выступает РАН.

Лаборатория провела стресс-тест устойчивости экономических систем 19 стран к масштабным санкциям с помощью математического моделирования. Расчеты производились в начале 2024 г. на базе Национального суперкомпьютерного центра КНР с использованием программного комплекса, построенного на основе агент-ориентированного подхода и воспроизводящего глобальную экономическую систему различных стран. Эксперты оценивали прямые потери ВВП в одном году от полного прекращения торговли с подсанкционной страной со стороны других государств без возможности параллельных поставок. Снижение ВВП оценивалось по отношению к инерционному сценарию, в котором регуляторные ограничения (санкции, пошлины) не меняются. Экономика США сократится в этом случае на 2,3 процентного пункта (п. п.) от инерционной траектории, Китая – на 3,1 п. п., России – на 3,5 п. п., следует из расчетов. Помимо этих трех стран наиболее устойчивыми к стрессовому сценарию окажутся Австралия (снижение ВВП на 3,7 п. п.), Индонезия (на 3,7 п. п.) и Япония (на 3,8 п. п.). Также модель показала, что Индия, Бразилия и Канада столкнутся со спадом ВВП на 4 п. п., 4,2 п. п. и 5,5 п. п. соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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