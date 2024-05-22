Почему Банк России настроен на долгое удержание высокой ставки

Инфляционные ожидания всего населения возросли в мае, но остаются в том же диапазоне, что и последние несколько месяцев, отметил зампред Банка России. Аналогичный показатель для населения со сбережениями существенно не изменился и остается на нижней границе диапазона последних месяцев, добавил он. Помимо этих данных для июньского решения ЦБ по ставке будут также важны ценовые ожидания предприятий, уровень кредитования и дальнейшие недельные показатели роста цен. Рост корпоративного и розничного кредитования в России в апреле, по предварительным данным, продолжился, сообщал ЦБ 13 мая. Корпоративный кредитный портфель в апреле рос в месячных темпах около мартовских значений (1,8%), розничное кредитование в апреле расширялось, особенно в краткосрочном сегменте.