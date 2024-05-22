Почему Банк России настроен на долгое удержание высокой ставки

Почему Банк России настроен на долгое удержание высокой ставкиЭксперты ожидают, что цикл снижения ставки переносится на конец 2024 – начало 2025 года
С момента последнего заседания совета директоров ЦБ 26 апреля появились данные, которые усиливают аргументы в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение продолжительного времени. Об этом заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах конференции «Ведомостей» «Рост ВВП и/или низкая инфляция?». Он предположил, что на июньском заседании будет предметно рассматриваться альтернативный сценарий, т. е. повышение ключевой ставки вместо ее сохранения на текущем уровне. «Инфляция идет выше центральной точки прогноза (4,3–4,8% на конец года. – «Ведомости»). Насколько это создает риски для диапазона прогноза [по ставке на 2024 г.], это мы обсудим на заседании», – сказал Заботкин.
Инфляционные ожидания всего населения возросли в мае, но остаются в том же диапазоне, что и последние несколько месяцев, отметил зампред Банка России. Аналогичный показатель для населения со сбережениями существенно не изменился и остается на нижней границе диапазона последних месяцев, добавил он. Помимо этих данных для июньского решения ЦБ по ставке будут также важны ценовые ожидания предприятий, уровень кредитования и дальнейшие недельные показатели роста цен. Рост корпоративного и розничного кредитования в России в апреле, по предварительным данным, продолжился, сообщал ЦБ 13 мая. Корпоративный кредитный портфель в апреле рос в месячных темпах около мартовских значений (1,8%), розничное кредитование в апреле расширялось, особенно в краткосрочном сегменте.