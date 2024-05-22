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Почему Банк России настроен на долгое удержание высокой ставки

Эксперты ожидают, что цикл снижения ставки переносится на конец 2024 – начало 2025 года
Софья Ермакова
Анастасия Бойко
Глава регулятора Эльвира Набиуллина высказывается в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени/ Евгений Разумный / Ведомости

С момента последнего заседания совета директоров ЦБ 26 апреля появились данные, которые усиливают аргументы в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение продолжительного времени. Об этом заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах конференции «Ведомостей» «Рост ВВП и/или низкая инфляция?». Он предположил, что на июньском заседании будет предметно рассматриваться альтернативный сценарий, т. е. повышение ключевой ставки вместо ее сохранения на текущем уровне. «Инфляция идет выше центральной точки прогноза (4,3–4,8% на конец года. – «Ведомости»). Насколько это создает риски для диапазона прогноза [по ставке на 2024 г.], это мы обсудим на заседании», – сказал Заботкин.

Инфляционные ожидания всего населения возросли в мае, но остаются в том же диапазоне, что и последние несколько месяцев, отметил зампред Банка России. Аналогичный показатель для населения со сбережениями существенно не изменился и остается на нижней границе диапазона последних месяцев, добавил он. Помимо этих данных для июньского решения ЦБ по ставке будут также важны ценовые ожидания предприятий, уровень кредитования и дальнейшие недельные показатели роста цен. Рост корпоративного и розничного кредитования в России в апреле, по предварительным данным, продолжился, сообщал ЦБ 13 мая. Корпоративный кредитный портфель в апреле рос в месячных темпах около мартовских значений (1,8%), розничное кредитование в апреле расширялось, особенно в краткосрочном сегменте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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