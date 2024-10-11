Что будет включать новый нацпроект по биоэкономике

Что будет включать новый нацпроект по биоэкономикеЭто новая хозяйственная система, основанная на использовании биотехнологий и природных биоресурсов
Предварительную структуру нового нацпроекта «Биоэкономика» представил директор департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов. Презентация прошла на заседании Совета по развитию микробиологической промышленности и биотехнологий на форуме «Биопром», узнали «Ведомости». Нацпроект будет включать в себя пять федеральных проектов – это научно-техническая поддержка развития биотехнологий, создание инфраструктуры, кадры, биотехнологическое оборудование и организация производств микробиологической продукции. Будет и деление на пять тематических направлений, каждое из которых подразумевает отдельные продуктовые группы:
биотехнологии для сельского хозяйства и производства продуктов питания (крахмалопродукты и сахара, стартовые культуры и закваски, животные и растительные белки);
биотехнологии для здоровья человека (сырье для вакцины, гормоны и антибиотики);
биотехнологии для производства компонентной базы (аминокислоты, витамины, ферменты);
биотехнологии в энергетике (жидкое, твердое и газообразное биотопливо);
биотехнологии для утилизации и переработки отходов (решения для компостирования, очистки сточных вод, биоремедиации загрязненных земель).
Срок утверждения нацпроекта назначен на 1 апреля 2025 г., сказал Смирнов. Над его содержательным наполнением одновременно работают на площадке совета при Минпромторге, а также в Научно-технологическом центре (НТЦ) биоэкономики и биотехнологий (консорциум из восьми научных организаций, который курирует Курчатовский институт, создан в августе распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина по просьбе руководителя института Михаила Ковальчука, писали «Ведомости»).
По словам Смирнова на заседании совета в рамках «Биопрома», изначально департамент химпромышленности Минпромторга работал над федеральным проектом «Импортозамещение критической биотехнологической промышленности» (входит в нацпроект «Химия и новые материалы»). По нему уже сформулированы 42 направления, где наблюдается критическая зависимость от импортных поставок. Но после обращения заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина и помощника президента Андрея Фурсенко к главе государства Владимиру Путину программу было решено расширить под эгидой развития биоэкономики, пояснил он.
Состояние биоэкономики
Как следует из презентации руководителя Курчатовского комплекса генетических исследований Курчатовского института Александра Яненко, технологическая зависимость от импорта в секторе составляет 80%, так как большинство применяемых в РФ биотехнологий пришли из-за рубежа. Введение санкций обострило ситуацию во всех отраслях, а наиболее пострадавшим оказался агропромышленный комплекс (АПК), говорилось в докладе, который он представил на сессии «Прикладные разработки для развития биоэкономики: новые подходы и презентация научной программы» на форуме «Биопром».
57% от всего объема рынка биотеха РФ в деньгах приходится на технологии для медицины и фармацевтики, 26% – на АПК. Меньше всего развит рынок промышленного биотеха (4%), также следует из презентации Яненко, подготовленной на основе данных BusinesStat за 2019 г. Совокупный оборот рынка биотехнологий за тот же год оценивался в 255 млрд руб. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, выступавшего на «Биопроме» 7 октября, в 2023 г. объем рынка уже составлял около 300 млрд руб.
Роль консорциума
Генеральный директор компании в сфере биофармацевтики «Развитие биотехнологий» Игорь Красильников обратил внимание участников сессии на отсутствие «мостика между наукой и бизнесом». По его словам, в стране нет опытных промышленных производств и инфраструктуры.
Цель НТЦ, как пояснил Яненко, состоит в создании научно-технологической базы и формировании инфраструктуры для становления и развития в России биоэкономики. Под последней подразумевается новая хозяйственная система, основанная на использовании биотехнологий и природных биоресурсов для производства товаров, услуг и энергии.
Основные направления программы НТЦ сводятся к обеспечению продовольственной и биологической безопасности, достижению технологического лидерства (в получении биохимикатов, новых материалов и энергии). Помимо этого, центр будет работать для сохранения здоровья населения, в том числе за счет лекарств нового поколения, а также создания благоприятной окружающей среды.
Для расширения ресурсной базы биотехнологий консорциум предлагает исследовать природное и индуцированное биоразнообразие, а также выполнить молекулярную паспортизацию биоресурсов, создать информационные системы учета генетических ресурсов. Помимо этого, центр хочет вовлекать возобновляемые источники сырья, а также использовать новые – травянистые культуры, газовые субстраты и т. д.
В промышленности, как следует из презентации Яненко, центр намерен сделать акцент на глубокой переработке пищевой и непищевой биомассы для получения продуктов и энергии. В качестве примера он привел концепцию глубокой переработки зерна (извлечение химических компонентов, которые могут использоваться как самостоятельный продукт). Если ставить амбициозные цели, говорит Яненко, необходимо создать в РФ промпроизводства, способные перерабатывать до 10 млн т зерна, что стало бы основой для развития биотехнологий в стране. Генеральный директор компании «Неоджениум» (занимается переработкой зерна) Роман Козырев отметил, что сейчас в России глубокая переработка зерна проводится лишь для 1–2% от всего объема его промпроизводства. Зерно, пояснил он, является источником крахмала – это полимер, который выступает сырьевой основой для всего промышленного биотеха.
Финансирование проекта
Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин, в свою очередь, на сессии с научными организациями отметил, что пока не стоит рассчитывать на внушительное финансирование нового нацпроекта. Он призвал приоритизировать направления работы и подумать, как вовлечь в нее крупных игроков рынка. Представитель одного из научных институтов, участвующих в консорциуме, сказал «Ведомостям», что наука требует серьезных инвестиций.
На заседании Совета по развитию микробиологической промышленности и биотехнологий Смирнов пояснил, что поддержка отдельных направлений биотехнологий в 2025–2030 гг. была предусмотрена в рамках трех нацпроектов – «Химия и новые материалы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые технологии сбережения здоровья».
По его словам, готовятся поправки в проект федерального бюджета ко второму чтению в Госдуме. «Отдельно на биотехнологии, относящиеся к нашему департаменту [химпромышленности Минпромторга], сформирована сумма – порядка 77 млрд руб. Но не охватывая новую вводную. В рамках биоэкономики мы будем еще дорабатывать бюджет», – сказал Смирнов.
«Ведомости» направили запросы в Минфин и Белый дом.
Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким считает одной из наиболее перспективных отраслей биоэнергетику, в основе которой лежит переработка сельскохозяйственных отходов и лесопереработка. Например, из общей массы дерева используется менее 50%, тогда как остальная часть «так или иначе выбрасывается» как на стадии лесозаготовки, так и на стадии лесопереработки.
Небольшие предприятия изготавливали из древесных отходов пеллеты (топливные гранулы), которые до введения в отношении РФ санкций закупала Европа, используя их в качестве биотоплива. В России же нет внутреннего рынка потребления биотоплива, сказал Аким. Тогда как пеллеты могли бы использоваться для энергообеспечения отдельных негазифицированных территорий. Сейчас, по его словам, миллионы тонн древесных опилок складируются в карьерах, которые из-за гниения выделяют метан и наносят вред окружающей среде, а бизнес вынужден платить за это штрафы.
Или, например, за счет сельскохозяйственных отходов (навоза, соломы и т. д.), которые при гниении выделяют метан, можно получать биогаз. По его словам, в Индии есть деревни, которые, купив специальные малые производственные установки стоимостью менее $1000, таким образом самостоятельно обеспечивают себя газом.
Кадры
Наука, по мнению заведующей лабораторией ИТЭБ РАН Ирины Селезневой, недооценена как с точки зрения финансирования, так и в плане подготовки кадров. В России никогда не готовили профильных специалистов, работающих на стыке биотехнологий и других наук, рассказал «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Исключением являются промышленные биотехнологи: в прошлом учебном году в отечественные вузы поступили 6560 человек на направление подготовки «Промышленная экология и биотехнология», отметил депутат в своем Telegram-канале. При этом вузы не готовят специалистов в сфере биотоплива, также недостаточно учебных программ по биофармацевтике, считает он.
Для реализации нацпроекта, посвященного биоэкономике, потребуются и изменения законодательства в области биотехнологии и генной инженерии, говорит Мажуга. Выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных запретили в 2016 г. за исключением проведения экспертиз и научно-исследовательских работ. Поправки были введены в законы о госрегулировании генно-инженерной деятельности и об охране окружающей среды.
По мнению Мажуги, действующие запретительные нормы блокируют возможность практического использования результатов генетических технологий, поэтому в законодательство нужно ввести понятие «генетически-редактированные организмы». Запрет не должен распространяться на те ГМО, которые использовались для создания продукта, но не содержатся в нем, считает Мажуга. Таким образом могут применяться генетически модифицированные растения для производства лекарственных средств, а микроорганизмы – для создания антибиотиков.
На совете также звучали идеи сформировать меры поддержки биотех-компаний по аналогии с IT.