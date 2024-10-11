Что будет включать новый нацпроект по биоэкономике

В промышленности, как следует из презентации Яненко, центр намерен сделать акцент на глубокой переработке пищевой и непищевой биомассы для получения продуктов и энергии. В качестве примера он привел концепцию глубокой переработки зерна (извлечение химических компонентов, которые могут использоваться как самостоятельный продукт). Если ставить амбициозные цели, говорит Яненко, необходимо создать в РФ промпроизводства, способные перерабатывать до 10 млн т зерна, что стало бы основой для развития биотехнологий в стране. Генеральный директор компании «Неоджениум» (занимается переработкой зерна) Роман Козырев отметил, что сейчас в России глубокая переработка зерна проводится лишь для 1–2% от всего объема его промпроизводства. Зерно, пояснил он, является источником крахмала – это полимер, который выступает сырьевой основой для всего промышленного биотеха.