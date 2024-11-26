Правительство одобрило законопроект о внесудебном взыскании налогов с граждан

Правительство одобрило законопроект о внесудебном взыскании налогов с гражданМеханизм вступит в силу уже в конце следующего года
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 25 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу (НК), которые расширяют правила внесудебного взыскания налоговых задолженностей на физлиц, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к кабмину и присутствующих при обсуждении. По словам одного из собеседников, протокол заседания пока не составлен, но во время его проведения члены правкомиссии не вносили рекомендаций. Кроме того, были одобрены сопутствующие поправки в Кодекс административного судопроизводства, отмечают источники «Ведомостей».
Институт внесудебного взыскания налоговых долгов уже существует в российском законодательстве, но распространяется только на организации и ИП. Представленные Минфином поправки наделяют налоговые органы правом автоматически списывать задолженность гражданина, если она им не оспаривается. Уведомление о долге будет отражаться на едином налоговом счете (ЕНС) физлица. Он, в свою очередь, сможет подать возражения, заблокировав возможность списать задолженность без решения суда. В этом случае спорные суммы также перестанут учитываться в качестве сальдо на ЕНС. Взыскиваться долг будет в установленной законом последовательности: сначала из средств на счетах и наличных денег, а затем за счет имущества.
Сейчас суды взыскивают неуплаченные гражданами налоги в приказном порядке, т. е. без вызова сторон и в сокращенные сроки. Согласно ст. 126 ГПК РФ, судебный приказ выносится в течение 10 дней со дня поступления заявления о его вынесении. При этом гражданин вправе отменить его, если представит в суд немотивированные возражения.
Как правило, требования налоговых органов о взыскании задолженности с граждан являются бесспорными, указывает Минфин в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Ведомостей»). В среднем суды рассматривают по 6 млн таких заявлений в год и лишь 5% вынесенных судебных приказов в последующем отменяются, пишут составители документа. По результатам последующих судебных разбирательств лишь в 0,4% случаев суды встают на сторону налогоплательщиков, отмечает Минфин в пресс-релизе на своем официальном сайте.
При отсутствии спора о праве правосудие «фактически утрачивает свой смысл и сводится к констатации наличия задолженности», говорится в пояснительной записке. Согласно материалам к законопроекту, для его реализации потребуется выделить 2,1 млрд руб., при этом рост поступлений в консолидированные бюджеты оценивается Минфином в 22,5 млрд руб. за счет одновременного снижения задолженности на аналогичную сумму.
Поправки, предусматривающие введение внесудебного списания долгов граждан, были разработаны Минфином по поручению президента России Владимира Путина от 25 апреля 2024 г. При этом с инициативой ввести такой механизм Верховный суд (ВС) выступил еще в 2021 г. Бывший тогда председателем ВС Вячеслав Лебедев отмечал, что новый механизм позволит разгрузить мировые суды, которые на тот момент ежегодно рассматривали 2,8 млн споров о взыскании налогов с физических лиц. Позже, в мае 2024 г., позицию ВС по этому вопросу подтвердила новый председатель Ирина Подносова. По ее словам, количество дел о взыскании налогов и сборов показало четырехкратный рост в I квартале текущего года и достигло 1,1 млн. Такая динамика ставит на повестку дня вопрос о необходимости «исключения избыточных судебных процедур» и о расширении применения механизма внесудебного взыскания задолженности, отмечала она тогда.
К чему приведут поправки
Действующий судебный порядок излишне громоздкий с точки зрения эффективности администрирования и «ничего не добавляет к защите прав налогоплательщиков», так как носит формальный характер, считает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Такая система существует еще с советских времен и скорее представляет собой «дань традиции», говорит он. Введение нового механизма разгрузит суды от дел по взысканию налоговых долгов граждан, большинство из которых представляют собой небольшую сумму и не оспариваются гражданами, отмечает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков. При этом, по его мнению, «крупные споры» стоило бы оставить в исключительной компетенции судов. Заложенные в законопроект гарантии для налогоплательщиков рассчитаны на активных граждан, которые следят за статусом своих расчетов с бюджетом, в то время как для менее активных граждан внесудебное взыскание может стать неприятным сюрпризом, подчеркивает он.
Необходимость введения внесудебного взыскания налогов с физлиц связана со стремлением государства снизить нагрузку на судебную систему, а также издержки налоговых органов и ускорить процедуру получения налоговых платежей в бюджет, согласен адвокат Forward Legal Роман Гусак. Сейчас если гражданин не уплачивает налог, то ФНС задействует механизм судебного и принудительного взыскания, куда вовлечены также суды и судебные приставы – таким образом, расходы на взыскание могут превышать размер самой недоимки, указывает юрист.
Законопроект Минфина предусматривает трехкратное увеличение срока на представление возражений (сейчас отменить судебный приказ можно в течение 10 дней с момента его получения), отмечает Зарипов. При этом на практике 30 дней может оказаться недостаточно, чтобы узнать о претензиях налоговых органов, получить профессиональную консультацию об обоснованности взыскания, подготовить жалобу и т. п., добавляет он. Кроме того, предусмотренная поправками возможность восстановления пропущенного гражданином срока на подачу возражений вызывает сомнения – уважительность причины будет оценивать сам налоговый орган, выступающей здесь заинтересованной стороной, обращает внимание эксперт.
Новый механизм взыскания налоговой недоимки и оспаривание ее размера повлечет для физлиц дополнительные издержки в виде расходов на юристов, считает Гусак. Не каждый налогоплательщик сможет разобраться с порядком обжалования решения о взыскании недоимки и самостоятельно совершить необходимые действия для его приостановления, добавляет он. По его мнению, этот вопрос можно было бы решить, если ФНС сделает сервис, через который граждане смогут самостоятельно обжаловать взыскание налога.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов