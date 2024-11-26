Правительство одобрило законопроект о внесудебном взыскании налогов с граждан

Действующий судебный порядок излишне громоздкий с точки зрения эффективности администрирования и «ничего не добавляет к защите прав налогоплательщиков», так как носит формальный характер, считает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Такая система существует еще с советских времен и скорее представляет собой «дань традиции», говорит он. Введение нового механизма разгрузит суды от дел по взысканию налоговых долгов граждан, большинство из которых представляют собой небольшую сумму и не оспариваются гражданами, отмечает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков. При этом, по его мнению, «крупные споры» стоило бы оставить в исключительной компетенции судов. Заложенные в законопроект гарантии для налогоплательщиков рассчитаны на активных граждан, которые следят за статусом своих расчетов с бюджетом, в то время как для менее активных граждан внесудебное взыскание может стать неприятным сюрпризом, подчеркивает он.