Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Эксперты выявили географический разрыв в уровне бедности семей с детьми

Наименее обеспеченные домохозяйства находятся на Дальнем Востоке и Северном Кавказе
Ксения Котченко
Дальневосточный федеральный округ отличается наибольшим уровнем бедности многодетных семей, а их доля составляет всего 6,5% от общего числа в стране
Дальневосточный федеральный округ отличается наибольшим уровнем бедности многодетных семей, а их доля составляет всего 6,5% от общего числа в стране / Евгений Разумный / Ведомости

В России фиксируется значительный географический разрыв в уровне материального благосостояния семей, поэтому возможности регионов по борьбе с бедностью существенно отличаются. Для решения этой проблемы госпрограммы поддержки семей с низкими доходами должны быть дифференцированы по федеральным округам (ФО) и субъектам Федерации. К таким выводам пришли авторы исследования «О географических особенностях распределения дефицита денежного дохода в домохозяйствах РФ с учетом числа детей, проживающих в них». Научная работа опубликована в журнале «Социально-трудовые исследования» Всероссийского НИИ труда при Министерстве труда и соцзащиты.

Уровень бедности рассчитан на основе данных выборочного мониторинга уровня жизни и участия в социальных программах домохозяйств. Данные анализировались за 2023 г. в разрезе ФО. Авторы рассчитали среднюю сумму, которая необходима для вывода таких домохозяйств из состояния бедности, т. е. размер дефицита их дохода. Расчет сделан как для домохозяйств с детьми, так и для бездетных семей. Наиболее существенный дефицит наблюдается у домохозяйств, в которых трое и более детей.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных