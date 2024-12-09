Эксперты выявили географический разрыв в уровне бедности семей с детьми

Эксперты выявили географический разрыв в уровне бедности семей с детьмиНаименее обеспеченные домохозяйства находятся на Дальнем Востоке и Северном Кавказе
В России фиксируется значительный географический разрыв в уровне материального благосостояния семей, поэтому возможности регионов по борьбе с бедностью существенно отличаются. Для решения этой проблемы госпрограммы поддержки семей с низкими доходами должны быть дифференцированы по федеральным округам (ФО) и субъектам Федерации. К таким выводам пришли авторы исследования «О географических особенностях распределения дефицита денежного дохода в домохозяйствах РФ с учетом числа детей, проживающих в них». Научная работа опубликована в журнале «Социально-трудовые исследования» Всероссийского НИИ труда при Министерстве труда и соцзащиты.
Уровень бедности рассчитан на основе данных выборочного мониторинга уровня жизни и участия в социальных программах домохозяйств. Данные анализировались за 2023 г. в разрезе ФО. Авторы рассчитали среднюю сумму, которая необходима для вывода таких домохозяйств из состояния бедности, т. е. размер дефицита их дохода. Расчет сделан как для домохозяйств с детьми, так и для бездетных семей. Наиболее существенный дефицит наблюдается у домохозяйств, в которых трое и более детей.