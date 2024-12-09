Эксперты выявили географический разрыв в уровне бедности семей с детьми

Уровень бедности рассчитан на основе данных выборочного мониторинга уровня жизни и участия в социальных программах домохозяйств. Данные анализировались за 2023 г. в разрезе ФО. Авторы рассчитали среднюю сумму, которая необходима для вывода таких домохозяйств из состояния бедности, т. е. размер дефицита их дохода. Расчет сделан как для домохозяйств с детьми, так и для бездетных семей. Наиболее существенный дефицит наблюдается у домохозяйств, в которых трое и более детей.