Эксперты оценили инициативу об увеличении штрафов за экономические преступления

Как отмечают авторы в пояснительной записке, размеры штрафов по нескольким статьям не пересматривались много лет, тогда как исследование Верховного суда показало, что штраф остается наиболее релевантным и востребованным наказанием по этим 36 статьям. «Так, за период с 2021 по 2023 г. по данным статьям УК было осуждено 3126 лиц, при этом штраф в качестве основного наказания был назначен 1596 осужденным», – отмечает ведомство, утверждая, что новый размер штрафов не только не навредит предпринимателям, но и увеличит поступления в государственный бюджет.