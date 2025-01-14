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/ Экономика

Эксперты оценили инициативу об увеличении штрафов за экономические преступления

Минюст предложил повысить их по 36 статьям УК
Яна Суринская
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст предложил увеличить размер штрафов по 36 экономическим статьям УК РФ, так как они устарели из-за инфляции. Как указывало ведомство, некоторые штрафы не пересматривались с 2003 г. Эксперты в разговоре с «Ведомостями» подчеркнули, что инициатива ожидаема и востребована, но может нести в себе риски для малого и среднего предпринимательства.

Как следует из проекта постановления предлагается повысить штрафы по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) с 200 000 до 1 млн руб. и с 500 000 до 2,5 млн руб. Также предлагается изменить размер штрафа по экономическим преступлениям – для ст. 159 УК РФ (мошенничество) – с 300 000 до 500 000 руб., ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) – с 300 000 до 1,5 млн руб. и др.

Инициатива Минюста давно обсуждалась и имеет положительное значение, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, отмечая, что размеры крупного и особо крупного ущерба в действующей редакции безнадежно устарели.

«Дискуссия о их пересмотре идет давно, и законодатель тут очень неповоротлив в своей инициативе и медлителен», – рассказал эксперт, добавив, что сами размеры штрафов «глобального» значения не имеют, так как наказания в виде штрафов не так часто применяют как единственную меру наказания.

Управляющий партнер АБ «Даниил Мархиев и партнеры» Даниил Мархиев признает, что штрафы обесценились из-за инфляции, а их увеличение может стать сдерживающим фактором для совершения экономических преступлений, особенно в части правонарушений, связанных с крупным и особо крупным ущербом. 

Вместе с этим эксперт указывает, что повышение должно сопровождаться анализом соразмерности. В противном случае такие штрафы окажутся непосильными для субъектов малого и среднего предпринимательства, что вызовет волну банкротств.

«Инициатива имеет большой потенциал, но требует тщательной проработки, с учетом экономических и социальных последствий», – заключил эксперт.

Юрист практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Мария Равич также назвала проект актуальным, но также указала на увеличившиеся риски для субъектов бизнеса. По словам эксперта, увеличение штрафов – зеркальная мера на повышение порога размеров ущерба, так как после его увеличения штрафуют закономерно меньшее количество людей.

«Это, с одной стороны, мера поддержки бюджета, а также мера для восстановления социальной справедливости», – подмечает Равич, заключая, что «в теории ужесточение наказания имеет неоспоримый плюс» в виде сдерживания роста преступности. В частности, выступая в роли превентивного фактора.

Также можно прогнозировать увеличение востребованности механизма рассрочки уплаты штрафа, а также увеличение числа замен штрафа судом другим видом наказания вследствие признания осужденного злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, говорит эксперт.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, размеры штрафов по нескольким статьям не пересматривались много лет, тогда как исследование Верховного суда показало, что штраф остается наиболее релевантным и востребованным наказанием по этим 36 статьям. «Так, за период с 2021 по 2023 г. по данным статьям УК было осуждено 3126 лиц, при этом штраф в качестве основного наказания был назначен 1596 осужденным», – отмечает ведомство, утверждая, что новый размер штрафов не только не навредит предпринимателям, но и увеличит поступления в государственный бюджет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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