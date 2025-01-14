Эксперты оценили инициативу об увеличении штрафов за экономические преступления

Эксперты оценили инициативу об увеличении штрафов за экономические преступленияМинюст предложил повысить их по 36 статьям УК
Минюст предложил увеличить размер штрафов по 36 экономическим статьям УК РФ, так как они устарели из-за инфляции. Как указывало ведомство, некоторые штрафы не пересматривались с 2003 г. Эксперты в разговоре с «Ведомостями» подчеркнули, что инициатива ожидаема и востребована, но может нести в себе риски для малого и среднего предпринимательства.
Как следует из проекта постановления предлагается повысить штрафы по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) с 200 000 до 1 млн руб. и с 500 000 до 2,5 млн руб. Также предлагается изменить размер штрафа по экономическим преступлениям – для ст. 159 УК РФ (мошенничество) – с 300 000 до 500 000 руб., ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) – с 300 000 до 1,5 млн руб. и др.
Инициатива Минюста давно обсуждалась и имеет положительное значение, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, отмечая, что размеры крупного и особо крупного ущерба в действующей редакции безнадежно устарели.
«Дискуссия о их пересмотре идет давно, и законодатель тут очень неповоротлив в своей инициативе и медлителен», – рассказал эксперт, добавив, что сами размеры штрафов «глобального» значения не имеют, так как наказания в виде штрафов не так часто применяют как единственную меру наказания.
Управляющий партнер АБ «Даниил Мархиев и партнеры» Даниил Мархиев признает, что штрафы обесценились из-за инфляции, а их увеличение может стать сдерживающим фактором для совершения экономических преступлений, особенно в части правонарушений, связанных с крупным и особо крупным ущербом.
Вместе с этим эксперт указывает, что повышение должно сопровождаться анализом соразмерности. В противном случае такие штрафы окажутся непосильными для субъектов малого и среднего предпринимательства, что вызовет волну банкротств.
«Инициатива имеет большой потенциал, но требует тщательной проработки, с учетом экономических и социальных последствий», – заключил эксперт.
Юрист практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Мария Равич также назвала проект актуальным, но также указала на увеличившиеся риски для субъектов бизнеса. По словам эксперта, увеличение штрафов – зеркальная мера на повышение порога размеров ущерба, так как после его увеличения штрафуют закономерно меньшее количество людей.
«Это, с одной стороны, мера поддержки бюджета, а также мера для восстановления социальной справедливости», – подмечает Равич, заключая, что «в теории ужесточение наказания имеет неоспоримый плюс» в виде сдерживания роста преступности. В частности, выступая в роли превентивного фактора.
Также можно прогнозировать увеличение востребованности механизма рассрочки уплаты штрафа, а также увеличение числа замен штрафа судом другим видом наказания вследствие признания осужденного злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, говорит эксперт.
Как отмечают авторы в пояснительной записке, размеры штрафов по нескольким статьям не пересматривались много лет, тогда как исследование Верховного суда показало, что штраф остается наиболее релевантным и востребованным наказанием по этим 36 статьям. «Так, за период с 2021 по 2023 г. по данным статьям УК было осуждено 3126 лиц, при этом штраф в качестве основного наказания был назначен 1596 осужденным», – отмечает ведомство, утверждая, что новый размер штрафов не только не навредит предпринимателям, но и увеличит поступления в государственный бюджет.