Дональд Трамп пригрозил тарифами и прекращением помощи

При этом 20 января Трамп заявил журналистам о готовности президента Украины Владимира Зеленского к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и заодно предупредил президента России Владимира Путина о последствиях, если он не пойдет на мир, об условиях которого президент США ничего не сказал. Слова Трампа и его окружения о необходимости мирного урегулирования следует воспринимать серьезно, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Украина терпит поражение, динамика на фронте явно не в ее пользу, и в ближайшей перспективе помощь США Киеву будет только сокращаться. Как напоминает эксперт, мировое сообщество уже забыло про так называемые формулу мира и план победы Зеленского, а сам украинский президент готов отказаться от отвоевывания территорий взамен на гарантии безопасности, резюмирует Суслов.