Дональд Трамп пригрозил тарифами и прекращением помощи

Дональд Трамп пригрозил тарифами и прекращением помощиНо немедленно вводить новые пошлины он не стал
США приостанавливают оказание помощи государствам и международным организациям, а также анонсируют возможные пошлины в отношении Канады и Мексики. Соответствующие документы среди почти 200 по другим вопросам были подписаны Дональдом Трампом в первый день президентства 20 января. Он также заявил, что 1 февраля введет 25%-ные пошлины на канадские и мексиканские товары.
Согласно меморандуму торговой политики, министру торговли и торгпреду США предстоит исследовать причины растущего торгового дефицита США с иностранными государствами. Исходя из результатов этой работы, администрация будет планировать создание Внешней налоговой службы (External Revenue Service), которая будет заниматься сбором пошлин и мониторингом торговых практик стран мира. Этот же документ предписывает оценить соглашение о свободной торговле в Северной Америке (с 1992 по 2018 г. – NAFTA, с 2018 г. после переговоров в первое президентство Трампа – USMCA) и определить, могут ли США продолжить в нем участие.
Отвечая на вопросы журналистов 20 января, Трамп подчеркнул, что пока не готов ввести базовый тариф на товары всех стран в размере до 20%, как обещал сделать это во время избирательной кампании. Во время президентской гонки Трамп часто угрожал сделать это в первый же день. Трамп также в очередной раз пригрозил ввести «по меньшей мере» 100%-ные тарифы против стран БРИКС.
Трамп пока не готов к резкому всеобъемлющему применению тарифов, так как они могут ускорить инфляцию, говорит замдиректора Института США и Канады РАН по научной работе Наталья Судакова. «Рост тарифов на импорт может привести к увеличению издержек американских предприятий, а также вызвать вероятные ответные меры со стороны торговых партнеров США», – объяснила эксперт.
По данным CNN, команда экономических советников Трампа только обсуждает возможную тарифную стратегию как в отношении союзников и партнеров (Канада, Евросоюз и Мексика), так и противников, в особенности в отношении Китая. Часть советников – за введение небольших тарифов и их постепенное увеличение. Другая – за введение тарифов с отсрочкой, чтобы до начала их действия успеть урегулировать торговые противоречия.
Другой указ Трампа, вызвавший интерес СМИ, направлен на переоценку американской помощи другим странам и международным и некоммерческим организациям. Документ предписывает приостановить на 90 дней «новые обязательства и выплаты» для оценки нынешнего подхода к предоставлению помощи на соответствие внешней политике США. На проверку уйдет 90 дней. При этом госсекретарь Марко Рубио, проконсультировавшись с директором административно-бюджетного управления, может возобновить отдельные программы поддержки раньше указанного срока.
При этом 20 января Трамп заявил журналистам о готовности президента Украины Владимира Зеленского к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и заодно предупредил президента России Владимира Путина о последствиях, если он не пойдет на мир, об условиях которого президент США ничего не сказал. Слова Трампа и его окружения о необходимости мирного урегулирования следует воспринимать серьезно, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Украина терпит поражение, динамика на фронте явно не в ее пользу, и в ближайшей перспективе помощь США Киеву будет только сокращаться. Как напоминает эксперт, мировое сообщество уже забыло про так называемые формулу мира и план победы Зеленского, а сам украинский президент готов отказаться от отвоевывания территорий взамен на гарантии безопасности, резюмирует Суслов.